《經濟通通訊社１７日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）召開「２０２４

夢想日」活動，並於１６日當晚發布整車智能化架構「璇璣」，同步發布璇璣ＡＩ大模型，還有

Ｄｉｌｉｎｋ智能座艙、Ｄｉｐｉｌｏｔ智能駕駛等。

比亞迪董事長王傳福表示，「璇璣」是行業首個智電融合的智能化架構；比亞迪會根據不同

價位、品牌車型，整合相關技術上車。

據介紹，「璇璣」由一腦（中央大腦）、兩端（雲端ＡＩ、車端ＡＩ）、三網（車聯網、

５Ｇ 網、衛星網）、四鏈（傳感鏈、控制鏈、數據鏈、機械鏈）組成。璇璣的「中央大腦」由

比亞迪自研、自產，未來將搭載１０００Ｔ、２０００Ｔ「艙駕一體」芯片。



＊將在「整車智能」領域投資超１０００億元＊



王傳福宣布，比亞迪會在「整車智能」領域投資超１０００億元（人民幣．下同），用「整

車智能」技術路線引領新能源汽車發展方向，包括ｅ平台３﹒０、雲輦、易四方和璇璣架構，均

屬於「整車智能」範疇。

未來，比亞迪高階智駕系統會在２０萬元以上車型提供選裝，３０萬元以上車型全面標配。

另外，比亞迪正加大在自動駕駛領域的投入，包括成立新的自動駕駛研發部門、加大招聘力

度等。比亞迪執行副總裁李柯去年５月初在一場投資峰會上稱，公司已經為自動駕駛招聘了

４０００至５０００名軟件人員。

比亞迪於去年７月在深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛（Ｌ３級）測試牌照，成為拿到全

國第一張該級別測試牌照的車企。（ｒｙ）

