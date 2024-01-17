《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅定不移走中國特色金融發展之路

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省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班１６日上午在中央黨校開班。國家主席習近

平在開班式上發表講話稱，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合

中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。我們要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，

使這條路越走越寬廣。



多管齊下，金融高質量發展路徑明

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金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。面對科技創新的澎湃大潮、經濟轉

型的切實需要，深化金融供給側結構性改革、全面加強金融監管、以制度型開放為重點推進金融

高水平對外開放成為未來金融高質量發展的主要路徑。



政策護航引領，併購重組熱度持續

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初步統計，截至１月１６日，已有２８家公司更新披露重大重組事件。 業內人士認為，併購重

組市場持續升溫離不開政策的護航引領。更多支持併購重組的市場化舉措有望加碼，包括支持科

創領域重大併購重組政策、助力創投機構併購退出舉措等。





《上海證券報》



２０２４年地方債發行「開閘」

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２０２４年地方債發行「開閘」。河南省政府將在１月１７日發行約２４７億元人民幣地方政府

債券，這是２０２４年首個發行地方債的省份。



中國將持續為世界經濟發展提供強大動力

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當地時間１月１６日上午，國務院總理李強在達沃斯國際會議中心出席世界經濟論壇２０２４年

年會並發表致辭稱，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能

力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力

。



開年以來監管發出１５張「罰單」

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開年以來，監管層嚴把市場「入口關」，進一步壓實中介機構的責任。據不完全統計，１月１日

至１６日，中證監及各證監局、交易所等針對券商投行業務開出１５張「罰單」，涉及１１家券

商、１６名保薦代表人。





《證券時報》



中國將持續為世界經濟發展提供強大動力

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當地時間１月１６日上午，國務院總理李強在達沃斯國際會議中心出席世界經濟論壇２０２４年

年會並發表致詞稱，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，產業基礎、要素稟賦、創新能

力等基本面良好穩固，經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將持續為世界經濟發展提供強大動力

。



外資增持境內債券，向好態勢有望延續

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２０２３年，面對錯綜複雜的外部環境，外資全年累計淨增持境內債券近３０００億元人民幣，

為推動境內債券市場對外開放畫上了殊為不易的年度句號。



場景項目建設如火如荼，橫店影視城煥新開局

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作為國內規模最大的影視拍攝基地，豐富的場景是橫店影視城吸引劇組的首要因素。多年來，橫

店影視城根據市場需求不斷改建、擴建，豐富拍攝場景。２０２４年，橫店更是迎來新場景、新

項目建設和投產的高峰。（ｌｃ）

