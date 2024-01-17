《神州經脈》國家統計局公布的最新人口數據，引爆外界對中國步入老齡化少子化社會的擔

憂，亦為資本市場投下一枚震撼彈。Ａ股三大指數今日（１７日）集體震盪，全日共超過１３０

億元（人民幣．下同）外資逃出，超過５０００隻個股飄綠。今年才剛過半個月，Ａ股市場已然

一片狼藉。

滬綜指早段保持穩定下跌趨勢，午後突然震盪不絕，在白酒、工業、科技、醫療和地產等板

塊的帶領下，越踩越深，跌穿昨日（１６日）創下的低位，更在全日最低位２８３３﹒６２點收

市，刷新自２０２０年５月以來逾三年半新低，累計跌幅２﹒０９％，是自２０２２年１０月

２４日以來最大單日跌幅。

深市震盪更為兇險，深成指全日挫２﹒５８％，報８７５９﹒７６點，是２０１９年８月以

來新低，創業板指更瀉３％，報１６９９﹒６２點，創２０１９年１２月以來新低。

交投氣氛淡靜一定程度上亦推動股市跌勢加劇，全日成交只有６３７６億元，按日減少

７﹒９％；陸股通淨流出超過１３０億元，走資狀況是２０２２年１０月２８日以來新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９６６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１２８點子，四連跌，續創去年１１月１７日以來兩個月新低。全日在７﹒１８８５至

７﹒１９９９之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１６８，較上個交易日跌３４點子，創去年１２月１２

日以來逾一個月新低，與市場預測偏離擴至８１８點，為去年１１月中旬以來最大偏離水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，２０２３年第四季ＧＤＰ增５﹒２％，略低預期的增長５﹒３％，全年

增５﹒２％，高於政府５％左右的目標。國家統計局表示，主要預期目標圓滿實現。２０２３年

中國５﹒２％的經濟增速不僅高於全球３％左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅，中

國經濟２０２３年對世界經濟增長的貢獻率有望超過３０％，是世界經濟增長的最大引擎。展望

２０２４年，雖然還要克服一些困難和挑戰，但預計中國經濟將持續回升向好，實現質的有效提

升和量的合理增長。



２﹒ ２０２３年１２月工業增加值同比增長６﹒８％，優預期的６﹒６％，為２０２２年２月

以來最高；社會消費品零售總額同比增長７﹒４％，遜預期的增長８％，為三個月低位；全年固

定資產投資比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％；全年房地產開發投資同比下降９﹒６％略遜

預期，連續第二年下降；全年商品房銷售額同比降６﹒５％，商品房銷售面積降８﹒５％，分別

較２０２２年創新低的２６﹒７％和２４﹒３％降幅大幅收窄。國家統計局表示，房地產市場已

出現一些積極變化，主要是房地產的投資、銷售等指標降幅收窄，以及保交樓推進下房屋竣工面

積增長較快。消費成為２０２３年帶動經濟恢復的重要力量，全年最終消費支出拉動經濟增長

４﹒３個百分點，提高３﹒１個百分點，對經濟增長的貢獻率８２﹒５％，提高４３﹒１個百分

點。



３﹒ 最新人口數據顯示，截至２０２３年底全國人口同比減少２０８萬人，是中國連續第二年

出現人口下降，也是自１９６２年以來第二度出現人口下降，且減幅比２０２２年的減少８５萬

人更高；６０歲及以上人口佔比升穿２１％，而出生人口只有９０２萬人創歷史新低，出生率

６﹒３９ 連續７年下跌；人口自然增長率創２０年最差，勞動年齡人口減少１０７５萬。



４﹒ 國家統計局時隔半年後重新公布青年失業率，將其分為三個組別，並特別提及１６－２４

歲勞動力組別的失業率不包括在校生，且增加發布不包括在校學生的２５－２９歲勞動力失業率

。統計局表示，為更精準監測青年就業失業情況，今後將按月發布不包含在校學生的１６－２４

歲，以及２５－２９歲、３０－５９歲勞動力失業率。２０２３年１２月，不包含在校生的１６

－２４歲最新失業率為１４﹒９％，而當局在去年７月最後一次公布的１６－２４歲組別失業率

為２１﹒３％。２０２３年１２月，２５－２９歲、３０－５９歲勞動力調查失業率分別為

６﹒１％和３﹒９％。



５﹒ 國家統計局公布１２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統

計局的數據測算，１２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌０﹒４％，創九個月最

大跌幅，跌幅較１１月擴大０﹒２個百分點；環比亦下跌０﹒４％，為２０１５年２月以來近九

年最大降幅，跌幅較１１月微擴０﹒１個百分點。７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上

漲的有７個（１１月９個）；持平１個（１１月２個）；下跌６２個（１１月５９個）。



６﹒ 據內媒《界面新聞》引述多名字節跳動員工指出，自２０２３年１１月起，ＴｉｋＴｏｋ

在內地工作的前後端開發、數據、算法等崗位員工陸續接到轉崗至海外工作的通知，工作地點包

括新加坡、澳洲、加拿大和美國。其中一名ＴｉｋＴｏｋ員工透露，如果接受轉崗，可獲得比內

地多一倍左右的薪酬和兩年租房補貼；如果不接受轉崗，暫未被要求強制離職，但ＴｉｋＴｏｋ

業務在國內的工作崗位已大幅縮減。知情人士則稱，字節跳動此舉是為了ＴｉｋＴｏｋ在全球合

規運營的正常操作。報道指，字節跳動方面暫未回應。



７﹒ 天眼查Ａｐｐ顯示，華為技術有限公司近日申請註冊「太空探索」、「探索家」商標，國

際分類為科學儀器、珠寶鐘錶，當前商標狀態均為等待實質審查。華為早前在ＡＣＰ ２０２３

大會（光通信、光子學年度學術大會）上發布了光通信系統架構及技術演進報告，並提出「太空

寬帶」計劃，擬在２０３０年正式落地。據介紹，太空寬帶可利用太空衛星網絡實現高速數據傳

輸，其傳輸速度高達１００Ｇｂｐｓ以上，遠超傳統通信網絡的極限，並覆蓋全球範圍。



８﹒ 加拿大公開點名逾百間海外研究機構，指其「可能對國家安全和敏感研究構成威脅」，當

中８５間來自中國，包括中國國防科技大學、中國人民解放軍軍事科學院等，另外１２間機構來

自伊朗，６間來自俄羅斯。在北京，外交部發言人毛寧就此回應，加拿大政府以所謂的國家安全

風險為由，對中國的一些大學和科研機構進行打壓遏制，嚴重的破壞中國和加拿大之間的科技交

流合作，無助於兩國關係的改善和穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對。（ｓｌ）

