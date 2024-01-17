《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國家統計局公布的最新人口數據，引爆外界對中國步入老齡化少子化社會的擔憂。外資大幅

撤出中國資本市場，Ａ股三大指數今日集體震盪，超過５０００隻個股飄綠。今年才剛過半個月

，Ａ股市場已然一片狼藉。

滬綜指早段保持穩定下跌趨勢，午後啟動震盪模式，在白酒、工業、科技、醫療和地產等板

塊的帶領下愈踩愈深，不但跌穿昨日創下的低位，更在全日最低位２８３３﹒６２點收市，刷新

自２０２０年５月以來逾三年半新低，累計跌幅２﹒０９％，是自２０２２年１０月２４日以來

最大單日跌幅。

深市震盪更為兇險，深成指全日挫２﹒５８％，報８７５９﹒７６點，是２０１９年８月以

來新低，創業板指更瀉３％，報１６９９﹒６２點，創２０１９年１２月以來新低。

交投氣氛淡靜一定程度上亦推動股市跌勢加劇，全日成交只有６３７６億元，按日減少

７﹒９％；陸股通淨流出超過１３０億元，走資狀況是２０２２年１０月２８日以來新高。

最新人口數據顯示，截至２０２３年底全國人口同比減少２０８萬人，是中國連續第二年出

現人口下降，也是自１９６２年以來第二度出現人口下降，且減幅比２０２２年的減少８５萬人

更高；６０歲及以上人口佔比升穿２１％，而出生人口只有９０２萬人創歷史新低，出生率連續

７年下跌；人口自然增長率創２０年最差，勞動年齡人口減少１０７５萬。

中國第四季ＧＤＰ增５﹒２％，略低預期增長５﹒３％，全年增５﹒２％，高於政府５％左

右的目標。上月工業增加值同比增長６﹒８％，優預期的６﹒６％；社會消費品零售總額同比增

長７﹒４％，遜預期的增長８％；全年固定資產投資比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％。

另外，國家統計局時隔半年後重新公布青年失業，不包括在校生的１６－２４歲失業率為

１４﹒９％，遠低於半年前以舊口徑統計所得的２１﹒３％。



＊港股自由落體，藍籌全線跌＊



至於港股表現更加慘情，承繼上日暴跌行情，今日繼續崩盤式下跌。在內地公布各項數據後

，大市突然加重沽壓，截至午收跌４４６點，午後進一步崩跌，尾盤更曾急跌６７０點，低見

１５１９４，創１４個半月以來新低，總結全日恒指收報１５２７６，跌５８９點或３﹒７％，

創２０２２年１０月３１日以來收市新低，８２隻藍籌全部下跌。

技術走勢方面，港股今日成交增至逾１３００億元，反映市場恐慌心態導致沽壓嚴重，若連

１４５９７位置不保，則下試１４０００關亦有可能。



＊房價持續低迷，內房很憂傷＊



路透根據國家統計局公布的７０個大中城市房價數據測算，去年１２月新建商品住宅價格指

數同比下跌０﹒４％，創九個月最大跌幅；環比亦下跌０﹒４％，為２０１５年２月以來最大降

幅。經測算，１２月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有７個，持平１個，其餘

６２個城市均告下跌。

既然「金九銀十」效應已經是老黃曆，那麼傳統淡季只能是淡上加淡，內地各地房價愈跌愈

深，而作為內地樓價風向標的香港樓市也面臨巨大下行壓力，內房股難見出頭天，世茂集團

（００８１３）瀉１３％，中國金茂（００８１７）跌９％，融創中國（０１９１８）跌

８﹒８％，綠城（０３９００）跌７﹒６％，雅居樂（０３３８３）走低７﹒１％，潤地

（０１１０９）跌４﹒３％。

即將踏入春節假期，游子回家過年成了難得的賣房機會。據內媒此前報道，湖北省日前啟動

春節返鄉置業迎春安居嘉年華，活動從昨日起持續至２月２６日，全省提供１１５０個樓盤合共

超過２４萬套單位，供返鄉游子「選購」，另外各地還加推購房政策、安居禮包等一系列安居服

務。

另外，國家統計局公布，全年房地產開發投資同比下降９﹒６％略遜預期，連續第二年下降

；全年商品房銷售額則下降６﹒５％，降幅大幅收窄。



＊比亞迪「璇璣」登場，難挽股價隨市跌＊



比亞迪（０１２１１）在「２０２４夢想日活動」上發布了新能源汽車智能化發展全新戰略

－－整車智能，以及行業內首個智電融合的智能化架構「璇璣」、璇璣ＡＩ大模型等一系列技術

成果。比亞迪宣布未來將會根據不同價位、品牌車型，整合相關技術上車。

董事長王傳福表示，在智能化方面，比亞迪起步很早，取得了亮眼的成績，接下來會為整車

智能領域投入１０００億元（人民幣．下同）。

他同場透露，２０２４年將會推出１０餘款搭載激光雷達的高階智駕車型。比亞迪的高階智

駕系統將針對２０萬元以上車型開放選配，３０萬元以上車型全面標配。

可惜市場對新技術發布反應平平，比亞迪今日ＡＨ同跌，港股收跌４﹒８％。

另外，在瑞士達沃斯論壇上，總理李強和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會晤。外電指兩人提

到歐盟對中國電動車發起的反傾銷調查，以及中國對歐盟產白蘭地發起的反傾銷調查，但沒有就

這兩項調查作進一步討論。報道又稱歐盟最早可能在６月對中國電動汽車徵收臨時關稅。

新能源汽車股情況慘烈，蔚來（０９８６６）挫近９﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）亦跌

９﹒６％，理想汽車 （０２０１５）跌逾３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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