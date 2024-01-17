《經濟通通訊社１７日專訊》２０２４年地方債發行「開閘」。河南省政府今日將發行兩期

總額約２４７億元（人民幣．下同）的地方政府再融資債券，債券期限均為７年，這筆資金用來

償還２０１９年到期的債券本金。這也是２０２４年首個發行地方債的省份。

此外，還有山東、四川、浙江等地都已披露一季度新增專項債發行計畫，規模均超過千億元

，發債總額超過１﹒６萬億元。從月度發行計劃來看，一季度地方債和新增專項債發行主要集中

在３月份。

對比去年一季度地方政府債發行計劃，２０２４年只有山東、江西、遼寧等地新增專項債發

行規模較去年同期有所增加，其他地方均有不同程度的下降。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年地方債發行節奏慢於去年，主要是考慮到去年底中央

財政增發１萬億元國債轉移支付給地方使用，而且債券發行、資金撥付、項目端申報等均需要時

間，形成實際投資支出將在２０２４年初，使得一季度加快發行地方債的必要性不高。

溫彬表示，總體來看，２０２４年地方債券發行規模適度增長，預計新增一般債規模為

７２００億元，與去年持平；新增專項債規模可能由去年的３﹒８萬億元小幅增加至４萬億元左

右，從而保障重點項目資金需求，帶動擴大有效投資。（ｌｃ）

