《經濟通通訊社１７日專訊》《證券時報》引述數據指，截至２０２３年末，「工農中建交

郵」六大國有行理財公司及招銀、興銀、信銀、光大、浦銀理財共１１家公司理財產品存續規模

合計超１６﹒８萬億元（人民幣．下同），較去年一季度末增長約１﹒６萬億元，增幅

１０﹒５％。

受「贖回潮」負反饋持續影響，２０２３年一季度上述１１家理財公司存續規模降幅超

１﹒８萬億元。不過，銀行理財大範圍贖回過後很快迎來反彈，二季度增長約４８００億元，三

季度和四季度又分別增長約５３００億元和約５９００億元，下半年累計恢復約１﹒１２萬億元

。因股票、債券市場持續波動，收益率相對穩定的現金管理類產品受到投資者青睞，該類產品也

成為帶動銀行理財總體規模回升的重要因素。

此外，不同類型的公司規模修復呈現分化，股份行理財公司回暖速度明顯快於多數大行理財

公司。截至２０２３年末，信銀理財和興銀理財較去年初分別增長約１８００億元，交銀理財和

光大理財則分別增長約１４００億元，浦銀理財也較去年初增長超１１００億元。

國有行理財公司方面，除交銀理財外的其餘５家大行理財公司存續規模較２０２３年初仍然

差距約４６０億至４０００億元的缺口，合計降幅仍將近９０００億元。（ｌｃ）

