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AH股新聞

17/01/2024 16:04

【大國博弈】８５間機構被加拿大指威脅國安，中方：破壞科技交流

　　　《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大政府周二（１６日）公開點名逾百間海外研究機構，
指其「可能對國家安全和敏感研究構成威脅」，當中８５間來自中國，包括中國國防科技大學、
中國人民解放軍軍事科學院、北京航空航太大學、哈爾濱工程大學、湖南大學、四川大學、天津
大學及西安工業大學等，另外１２間機構來自伊朗，６間來自俄羅斯。
　　當局還公布一系列不希望分享的敏感研究清單，涵蓋人工智能、量子科學、大數據、生物技
術、先進武器、太空與衛星技術等１１個範疇，如果研究人員在這些領域申請撥款，須證明沒有
與上述被點名的外國機構合作，也沒有接受那些機構的資助。新政策在今年春季開始實施，當局
強調，如發現有風險，會立即作判斷。
　　在北京，外交部發言人毛寧就此回應，加拿大政府以所謂的國家安全風險為由，對中國的一
些大學和科研機構進行打壓遏制，嚴重的破壞中國和加拿大之間的科技交流合作，無助於兩國關
係的改善和穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對。
　　　毛寧稱，中國和加拿大的科技交流與合作是雙向的，也是互利的。加拿大方面的有關政策
是短視的、不明智的，損人不利己。敦促加拿大方面摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止泛化國
家安全概念，停止將科技合作問題政治化、工具化、武器化，停止給中加之間的正常科技交流合
作設置障礙，為兩國關系改善和發展創造條件和氣氛，不是做與之相反的事情。（ｃｔ）

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