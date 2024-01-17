《經濟通通訊社１７日專訊》中國駐美國使館１６日晚，舉行紀念中美建交４５周年暨

２０２４年新春招待會。駐美大使謝鋒致辭，闡述中美關係４５年發展歷程蘊含的三點歷史經驗

：第一，中美不打交道行不通，對話合作、互利共贏是目標方向。中美兩國合作領域之廣、利益

交融之深、輻射影響之大前所未有。作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美脫勾

是不可能的、也不會有贏家，兩國人民的意願是合作、合作的動力是共贏。

第二，想改造對方不切實際，相互尊重、求同存異是基本前提。中國既不會成為美國，也無

意挑戰或取代美國，更不會干涉美國內政，而願意同美國做夥伴、做朋友。希望美方尊重中國的

發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國人民追求美好生活的權利。



＊台海局勢不穩，中美關係難安＊



第三，衝突對抗誰都無法承受，和平共處、管控分歧是底線原則。中美建交公報白紙黑字明

確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。美國政府承認只有一個

中國，台灣是中國的一部分。今天，台灣問題仍然是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的

問題，台海局勢不穩，中美關係難安。維護台海和平穩定最符合中美雙方利益，中美三個聯合公

報是最重要「護欄」，遏制「台獨」這個禍根亂源是最緊迫任務。（ｃｔ）

