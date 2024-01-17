《經濟通通訊社１７日專訊》中國國務院總理李強昨日（１６日）在達沃斯國際會議中心出

席世界經濟論壇年會發表致辭時，意外劇透去年中國ＧＤＰ增幅為５﹒２％左右，高於去年初設

下的５％增長目標。國家統計局今早將公布２０２３年１２月經濟數據及全年ＧＤＰ增長，等待

其他重磅數據出爐，滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２３％，報２８８７﹒２９點，深成指

低開０﹒２６％，紡織股造好，釀酒、地產股走低，旅游股回吐。

李強在致辭時表示，中國擁有超大規模市場，目前中國中等收入群體約４億多人，未來十幾

年將倍增至逾８億人，會不斷發掘和釋放相關需求，繼續擴大對全球各地產品、服務的進口規模

，加大在中高端製造業、生物醫療等領域對外資引進的力度。

美國國務卿布林肯表示，沒有計劃在論壇期間與中國代表團會面，但強調華盛頓將繼續與北

京當局保持高層接觸。但李強已與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤，據報兩人提到歐盟對中國電動

汽車發起的反傾銷調查，以及中國對歐盟產白蘭地發起的反傾銷調查，但沒有就這兩項調查作進

一步討論。

人民銀行今日進行５４７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放５２７０億元，本

周連續３個交易日放水１２６１０億元。（ｅｙ）

