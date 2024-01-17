《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今早公布，中國２０２３年第四季ＧＤＰ增

５﹒２％，略低預期增長５﹒３％，全年增５﹒２％，高於政府５％左右的目標。雖然工業及固

定資產投資均好於預期，但消費表現略遜，１２月社會消費品零售總額同比增長７﹒４％，遜預

期的增長８％；同時，截至去年底全國人口比上年末減少２０８萬人，是中國連續第二年出現人

口負增長，也是自１９６２年以來第二度出現負增長，且人口減少幅度比２０２２年的減少８５

萬人更大，反映中國人口問題嚴峻；另外，國家統計局時隔半年後重新公布青年失業，不包括在

校生的１６－２４歲失業率為１４﹒９％，遠低於半年前以舊口徑統計所得的２１﹒３％。

數據好壞參半，Ａ股午後先是跌勢收窄，但隨著陸股通資金大幅流出，跌幅再度擴大，三大

指數跌幅均超過１％。其中，滬綜指現跌１﹒０３％，報２８６４﹒０８點，逼近上日低位

２８６１﹒１３點；深成指挫１﹒５２％，創業板指更插１﹒８８％，雙雙創超過４年新低。

陸股通現淨流出Ａ股超過１２０億元人民幣，為去年８月１１日流出１２３﹒３８億元以來

最多。（ｅｙ）

