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AH股新聞

17/01/2024 11:34

《Ａ股行情》滬指午收跌０﹒６％，上月消費遜色，人口減幅顯著

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，中國第四季ＧＤＰ增５﹒２％，略低預期增
長５﹒３％，全年增５﹒２％，高於政府５％左右的目標。上月工業增加值同比增長６﹒８％，
優預期的６﹒６％；社會消費品零售總額同比增長７﹒４％，遜預期的增長８％；全年固定資產
投資比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％；全年房地產開發投資同比下降９﹒６％略遜預期，
連續第二年下降。
　　截至去年底全國人口１４﹒０９６７億人，比上年末減少２０８萬人。這是中國連續第二年
出現人口負增長，也是自１９６２年以來第二度出現負增長，且人口減少幅度比２０２２年的減
少８５萬人更大，反映中國人口問題嚴峻；另外，國家統計局時隔半年後重新公布青年失業，不
包括在校生的１６－２４歲失業率為１４﹒９％，遠低於半年前以舊口徑統計所得的２１﹒３％

　　在國務院總理李強提前公布去年ＧＤＰ增長數據後，Ａ股今早低開，而在各項經濟數據公布
後，跌幅更有擴大情況，滬綜指上日升幅近銷，半日跌０﹒６４％，報２８７５﹒６點，深成指
跌０﹒８９％，創業板指更挫１﹒２１％。截至午收時有超過４１００隻Ａ股處於下跌區間。
　　交投低迷值得投資者關注，Ａ場兩市半日成交僅３５４６億元（人民幣．下同），較上日
（１６日）同時段成交大減１４﹒２％，陸股通淨流出資金超過１００億元。（ｅｙ）

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