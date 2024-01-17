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AH股新聞

17/01/2024 15:07

《Ａ股行情》滬指暴挫２﹒１％至逾三年半低，走資１３０億逾年高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布的最新人口數據，引爆外界對中國步入老齡化
少子化社會的擔憂，亦為資本市場投下一枚震撼彈。Ａ股三大指數今日集體震盪，全日共超過
１３０億元（人民幣．下同）外資逃出，超過５０００隻個股飄綠。今年才剛過半個月，Ａ股市
場已然一片狼藉。
　　滬綜指早段保持穩定下跌趨勢，午後突然震盪不絕，在白酒、工業、科技、醫療和地產等板
塊的帶領下，愈踩愈深，跌穿昨日創下的低位，更在全日最低位２８３３﹒６２點收市，刷新自
２０２０年５月以來逾三年半新低，累計跌幅２﹒０９％，是自２０２２年１０月２４日以來最
大單日跌幅。
　　深市震盪更為兇險，深成指全日挫２﹒５８％，報８７５９﹒７６點，是２０１９年８月以
來新低，創業板指更瀉３％，報１６９９﹒６２點，創２０１９年１２月以來新低。
　　交投氣氛淡靜一定程度上亦推動股市跌勢加劇，全日成交只有６３７６億元，按日減少
７﹒９％；陸股通淨流出超過１３０億元，走資狀況是２０２２年１０月２８日以來新高。
　　最新人口數據顯示，截至２０２３年底全國人口同比減少２０８萬人，是中國連續第二年出
現人口下降，也是自１９６２年以來第二度出現人口下降，且減幅比２０２２年的減少８５萬人
更高；６０歲及以上人口佔比升穿２１％，而出生人口只有９０２萬人創歷史新低，出生率連續
７年下跌；人口自然增長率創２０年最差，勞動年齡人口減少１０７５萬。
　　中國第四季ＧＤＰ增５﹒２％，略低預期增長５﹒３％，全年增５﹒２％，高於政府５％左
右的目標。上月工業增加值同比增長６﹒８％，優預期的６﹒６％；社會消費品零售總額同比增
長７﹒４％，遜預期的增長８％；全年固定資產投資比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％；全
年房地產開發投資同比下降９﹒６％略遜預期，連續第二年下降。
　　另外，國家統計局時隔半年後重新公布青年失業，不包括在校生的１６－２４歲失業率為
１４﹒９％，遠低於半年前以舊口徑統計所得的２１﹒３％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２２９﹒０８　－２﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８３３﹒６２　－２﹒０９　　　　２８３０﹒７４　　
　　上證Ａ股指數　　２９７０﹒９７　－２﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８７５９﹒７６　－２﹒５８　　　　３５４４﹒５６　　
　　深圳創業板指數　１６９９﹒６２　－３﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２４﹒４２　　－１﹒９７　　　　　１﹒２２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０２７﹒９４　－１﹒８６　　　　　０﹒９３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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