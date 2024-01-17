《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌２﹒０９％，報２９７０﹒９７點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５７４﹒７５億元，
賣盤超買盤，淨流出６３﹒７億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１３０﹒６億元，為２０２２年１０月
２４日淨流出１７９億元後、逾一年來最多，外資連續四個交易日流出。（ｒｙ）
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17/01/2024 15:07
《滬股通》上證Ａ股指數收跌２％，陸股通流出１３０﹒６億逾年多
《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌２﹒０９％，報２９７０﹒９７點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５７４﹒７５億元，
賣盤超買盤，淨流出６３﹒７億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１３０﹒６億元，為２０２２年１０月
２４日淨流出１７９億元後、逾一年來最多，外資連續四個交易日流出。（ｒｙ）
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