《經濟通通訊社１７日專訊》中國國務院總理李強周二（１６日）在達沃斯論壇上歐盟委員

會主席馮德萊恩會晤，據外電引述知情人士指，兩人會面時提到歐盟對中國電動汽車發起的反傾

銷調查，以及中國對歐盟產白蘭地發起的反傾銷調查，但沒有就這兩項調查作進一步討論。

歐盟委員會發言人拒絕透露李強和馮德萊恩是否討論過上述調查，至於中國在達沃斯的代表

團沒有就報道內容作出回應。

報道另指出，中國最早可能在３月對歐盟產白蘭地加徵臨時關稅，至於歐盟最早可能在６月

對中國電動汽車徵收臨時關稅。



＊李強：冀歐盟放寬高技術產品對華出口＊



據《新華社》報道，李強在與馮德萊恩會晤時指出，中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，

也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。

李強說，中方始終把深化對歐關係作為外交優先方向，願同歐方一道，堅持夥伴定位、堅持

對話合作、堅持互利共贏、堅持妥處分歧，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全

球性，更好促進雙方和世界的繁榮發展；雙方要以舉行中歐高級別人文交流對話機制新一次會議

為契機，加強教育、科技、文化、旅遊等領域對話合作，加速恢復人員往來，為中歐關係注入新

活力。

《新華社》引述馮德萊恩重申歐方不希望同中方脫勾，願同中方加強對話溝通，在應對氣候

變化、推動世界貿易組織改革等領域深化合作，增進人文交流，推動歐中關係進一步發展。馮德

萊恩亦在社交平台Ｘ上表示，她與李強進行了良好、坦誠的討論，但強調歐盟需要採取行動重新

平衡貿易，並避免扭曲性政策，讓歐洲公司擁有一個真正公平的競爭環境。（ｅｙ）



