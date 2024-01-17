《經濟通通訊社１７日專訊》克而瑞數據顯示，２０２３年廣州一手住宅市場千萬級物業成

交４９９３套，同比大增６０％，創歷史新高，增幅遠超其他３個一線城市。

克而瑞數據又顯示，２０２３年全國總價千萬級以上的商品住宅（統計口徑：普通住宅＋別

墅）中，廣州琶洲南ＴＯＤ（又名琶洲上品）以１５７﹒６７億元總成交金額位列全國第一，同

時也是全國房企項目銷售榜中的第二位，成交均價達每平方米１１９０７９元（人民幣．下同）

。２０２３年廣州全市商品住宅項目銷售金額中，位居前三名的琶洲南ＴＯＤ、越秀和樾府、保

利天瑞，套均價格都在千萬元以上，其中琶洲南ＴＯＤ套均總價超過２０００萬元。

但據廣州中原研究發展部對陽光家緣數據的整理，２０２３年１－１２月，廣州累計成交新

房７２２４６宗，同比下跌１％，為近年低位。

《每日經濟新聞》引述克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，根據克而瑞的統計，

２０２３年廣州一手住宅成交中，１２０平方米以上面積段的中大戶型成交佔比達到２８％，同

比提高４個百分點之多。與此同時，由於宏觀環境不穩定，高淨值人群投資渠道匱乏，城市核心

地段的優質物業因在資產保值方面有更強的確定性而受到追捧，從而成就了高端市場的亮眼表現

。

報道又引述廣州業內專家稱，廣州高端物業市場走出獨立行情，主要與近年樓市需求結構變

化、賣一買一的置換改善需求以及尋求資金避嫌的豪宅需求增多有關。同時，廣州去年千萬級豪

宅供應較多且區位較好，大部分成交都集中在海珠琶洲片區、天河中心區。（ｓｌ）

