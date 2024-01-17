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AH股新聞

17/01/2024 09:51

《中國房產》統計局：１２月７０城樓價環比下降，同比有漲有跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布１２月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動
情況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，１２月７０個大中城市商品住宅銷售價
格環比下降、同比有漲有降。
　
＊一線城市新樓價格環比跌幅擴，同比升轉跌＊
　
　　新建商品住宅銷售價格方面，從環比看，一線城市環比下降０﹒４％，降幅比上月擴大
０﹒１個百分點。其中，北京持平，上海上漲０﹒２％，廣州和深圳分別下降１％和０﹒９％。
二、三線城市環比分別下降０﹒４％和０﹒５％，降幅比上月均擴大０﹒１個百分點。　
　　從同比看，一線城市同比由上月上漲０﹒３％轉為下降０﹒１％。其中，北京和上海分別上
漲１﹒７％和４﹒５％，廣州和深圳分別下降３％和３﹒６％。二線城市同比上漲０﹒１％，漲
幅比上月回落０﹒１個百分點。三線城市同比下降１﹒８％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。
　
＊二手樓價同環比全線降，廣州同比降幅逾５％＊
　
　　二手住宅銷售價格方面，從環比看，一線城市環比下降１﹒１％，降幅比上月收窄０﹒３個
百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒２％、０﹒６％、１﹒５％和１﹒１％。
二線城市環比下降０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市環比下降０﹒８％，降
幅與上月相同。
　　從同比看，一線城市同比下降３﹒５％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點。其中，北京、上
海、廣州和深圳分別下降２﹒２％、３﹒４％、５﹒２％和３﹒１％。二、三線城市同比分別下
降４％和４﹒２％，降幅比上月分別擴大０﹒４和０﹒３個百分點。（ｓｌ）
　

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