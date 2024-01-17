《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２３年全年，全國居民人均可支配收入

３９２１８元（人民幣．下同），比上年名義增長６﹒３％，扣除價格因素實際增長６﹒１％，

高於經濟增長。全國居民人均可支配收入中位數３３０３６元，比上年名義增長５﹒３％。全國

居民人均消費支出２６７９６元，比上年名義增長９﹒２％，扣除價格因素實際增長９％。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入５１８２１元，比上年名義增長５﹒１％，扣除價格

因素實際增長４﹒８％；農村居民人均可支配收入２１６９１元，比上年名義增長７﹒７％，扣

除價格因素實際增長７﹒６％。

按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入９２１５元，中間偏下收入組

２０４４２元，中間收入組３２１９５元，中間偏上收入組５０２２０元，高收入組９５０５５

元。

全國居民人均食品煙酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾系數）為２９﹒８％，比上

年下降０﹒７個百分點；全國居民人均服務性消費支出增長１４﹒４％，佔人均消費支出的比重

為４５﹒２％，比上年提高２個百分點。（ｓｌ）

