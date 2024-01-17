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AH股新聞

17/01/2024 11:32

【聚焦數據】去年全國人均可支配收入增６﹒１％，消費支出增９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２３年全年，全國居民人均可支配收入
３９２１８元（人民幣．下同），比上年名義增長６﹒３％，扣除價格因素實際增長６﹒１％，
高於經濟增長。全國居民人均可支配收入中位數３３０３６元，比上年名義增長５﹒３％。全國
居民人均消費支出２６７９６元，比上年名義增長９﹒２％，扣除價格因素實際增長９％。
　　按常住地分，城鎮居民人均可支配收入５１８２１元，比上年名義增長５﹒１％，扣除價格
因素實際增長４﹒８％；農村居民人均可支配收入２１６９１元，比上年名義增長７﹒７％，扣
除價格因素實際增長７﹒６％。
　　按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入９２１５元，中間偏下收入組
２０４４２元，中間收入組３２１９５元，中間偏上收入組５０２２０元，高收入組９５０５５
元。
　　全國居民人均食品煙酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾系數）為２９﹒８％，比上
年下降０﹒７個百分點；全國居民人均服務性消費支出增長１４﹒４％，佔人均消費支出的比重
為４５﹒２％，比上年提高２個百分點。（ｓｌ）

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