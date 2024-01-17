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AH股新聞

17/01/2024 13:52

《中國要聞》湖北將建華中區域糧食應急保障中心，武漢為重點城市

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《湖北日報》報道，國家發改委、國家糧儲局明確支持湖北
牽頭構建華中區域糧食應急保障中心，把武漢納入重點城市範圍，聚焦保障華中地區重要節點城
市緊急情況下的糧油供應，輻射保障國內核心城市群糧油供應安全。
　　報道指，湖北省糧食工作會議昨日召開。根據湖北省糧食局２０２４年工作部署，項目將按
照「核心園區引領、重點園區支撐、骨幹園區協同」的思路，形成「１＋４＋Ｎ」的區域協同發
展格局。
　　湖北省以武漢為核心，建設華中區域糧食應急保障中心核心區，重點支持武漢建設國家糧食
物流核心樞紐和糧食現代物流產業基地，招引糧食加工龍頭企業和供應鏈頭部企業，打造國家級
糧食物流產業園區。支持襄陽、宜昌、荊州、黃石等地建設國家糧食物流關鍵節點。依託長江「
黃金水道」，發揮區位優勢，引導各地整合資源、激發潛力、優化布局、集群發展。
　　優化多點布局，引導一批骨幹園區協同發展。引導市縣立足自身發展基礎，鞏固省市縣三級
糧食應急保障中心建設成果，聚焦儲備、加工、配送等關鍵環節，分類施策完善運作機制。
（ｓｌ）

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