《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒《界面新聞》引述多名字節跳動員工指出，自２０２３

年１１月起，ＴｉｋＴｏｋ在內地工作的前後端開發、數據、算法等崗位員工陸續接到轉崗至海

外工作的通知，工作地點包括新加坡、澳洲、加拿大和美國。其中一名ＴｉｋＴｏｋ員工透露，

如果接受轉崗，可獲得比內地多一倍左右的薪酬和兩年租房補貼；如果不接受轉崗，暫未被要求

強制離職，但ＴｉｋＴｏｋ業務在國內的工作崗位已大幅縮減。

報道提到，字節跳動方面暫未就消息回應。

報道並引述知情人士稱，字節跳動此舉是為了ＴｉｋＴｏｋ在全球合規運營的正常操作。目

前「合規」已是企業出海面臨的首要問題，如果產品不合規，公司的增長以及營收就無從談起。

２０２０年，ＴｉｋＴｏｋ曾被美國、歐盟、澳大利亞等多地以數據安全為由進行調查。當

年８月，有傳聞稱ＴｉｋＴｏｋ與微軟達成出售交易，但最終ＴｉｋＴｏｋ還是在美國保持獨立

運營。為應對風險，ＴｉｋＴｏｋ自２０２０年起相繼在歐洲、美國等地建立數據中心，並接受

當地監管。（ｓｌ）

