《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，全年固定資產投資

５０３０３６億元（人民幣．下同），比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％；扣除價格因素影

響，增長６﹒４％。

分領域看，基礎設施投資增長５﹒９％，製造業投資增長６﹒５％，房地產開發投資下降

９﹒６％。全國商品房銷售面積１１１７３５萬平方米，下降８﹒５％；商品房銷售額

１１６６２２億元，下降６﹒５％。

分產業看，第一產業投資下降０﹒１％，第二產業投資增長９﹒０％，第三產業投資增長

０﹒４％。民間投資下降０﹒４％；扣除房地產開發投資，民間投資增長９﹒２％。

高技術產業投資增長１０﹒３％，快於全部投資７﹒３個百分點。其中，高技術製造業、高

技術服務業投資分別增長９﹒９％、１１﹒４％。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業

，計算機及辦公設備製造業，電子及通信設備製造業投資分別增長１８﹒４％、１４﹒５％、

１１﹒１％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、電子商務服務業投資分別增長３１﹒８％

、２９﹒２％。

１２月份，固定資產投資環比增長０﹒０９％。

