《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，全年固定資產投資
５０３０３６億元（人民幣．下同），比上年增長３％，略勝預期增２﹒９％；扣除價格因素影
響，增長６﹒４％。
分領域看，基礎設施投資增長５﹒９％，製造業投資增長６﹒５％，房地產開發投資下降
９﹒６％。全國商品房銷售面積１１１７３５萬平方米，下降８﹒５％；商品房銷售額
１１６６２２億元，下降６﹒５％。
分產業看，第一產業投資下降０﹒１％，第二產業投資增長９﹒０％，第三產業投資增長
０﹒４％。民間投資下降０﹒４％；扣除房地產開發投資，民間投資增長９﹒２％。
高技術產業投資增長１０﹒３％，快於全部投資７﹒３個百分點。其中，高技術製造業、高
技術服務業投資分別增長９﹒９％、１１﹒４％。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業
，計算機及辦公設備製造業，電子及通信設備製造業投資分別增長１８﹒４％、１４﹒５％、
１１﹒１％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、電子商務服務業投資分別增長３１﹒８％
、２９﹒２％。
１２月份，固定資產投資環比增長０﹒０９％。
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