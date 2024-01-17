《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０２３年，商品房銷

售額１１６６２２億元（人民幣．下同），比上年下降６﹒５％，其中住宅銷售額下降６％。商

品房銷售面積１１１７３５萬平方米，下降８﹒５％，其中住宅銷售面積下降８﹒２％。

２０２３年商品房銷售情況大幅改善，均較２０２２年的降幅大幅收窄。２０２２年商品房銷售

額和銷售面積分別下降２６﹒７％和２４﹒３％，雙雙創有記錄以來最大降幅。

２０２３年末，商品房待售面積６７２９５萬平方米，比上年增長１９％；２０２２年為增

長１０﹒５％。其中，住宅待售面積增長２２﹒２％；２０２２年為增長１８﹒４％。

２０２３年，房地產開發企業到位資金１２７４５９億元，比上年下降１３﹒６％；

２０２３年１－１１月分別為降１３﹒４％，２０２２年全年為降２５﹒９％。其中，國內貸款

１５５９５億元，下降９﹒９％；利用外資４７億元，下降３９﹒１％；自籌資金４１９８９億

元，下降１９﹒１％；定金及預收款４３２０２億元，下降１１﹒９％；個人按揭貸款

２１４８９億元，下降９﹒１％。

２０２３年１２月，房地產開發景氣指數為９３﹒３６，較１１月下降０﹒０５。

