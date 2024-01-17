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AH股新聞

17/01/2024 10:00

【聚焦數據】上月全國城鎮失業率５﹒１％，青年失業率１４﹒９％

　　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０２３年１２月全
國城鎮調查失業率為５﹒１％，全年失業率５﹒２％，按年下跌０﹒４個百分點。
　　值得留意，國家統計局時隔半年後重新公布青年失業率，當局將其分成三個組別，１２月，
不包含在校生的１６－２４歲最新失業率為１４﹒９％，而當局在去年７月最後一次公布的１６
－２４歲組別失業率為２１﹒３％。２５－２９歲、３０－５９歲勞動力調查失業率分別為
６﹒１％和３﹒９％。
　　１２月份，全國城鎮調查失業率為５﹒１％。本地戶籍勞動力調查失業率為５﹒２％；外來
戶籍勞動力調查失業率為４﹒７％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為４﹒３％。
　　３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒０％。全國企業就業人員周平均工作時間為４９﹒０小
時。全年農民工總量２９７５３萬人，比上年增加１９１萬人，增長０﹒６％。其中，本地農民
工１２０９５萬人，下降２﹒２％；外出農民工１７６５８萬人，增長２﹒７％。農民工月均收
入水平４７８０元，比上年增長３﹒６％。

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