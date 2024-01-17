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AH股新聞

17/01/2024 10:00

【聚焦數據】去年末全國人口劇減２０８萬，連續兩年負增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，截至２０２３年末，全國人口
１４﹒０９６７億人，比上年末減少２０８萬人。這是中國連續第二年出現人口負增長，也是自
１９６２年以來第二度出現負增長，而且人口減少幅度比２０２２年的減少８５萬人更大，反映
中國人口問題嚴峻。
　　以上人口數據包括３１個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在內地的港澳
台居民和外籍人員。
　　數據還指出，全年出生人口９０２萬人，人口出生率為６﹒３９　；死亡人口１１１０萬人
，人口死亡率約為０﹒７９％；人口自然增長率為－０﹒１５％。從性別構成看，男性人口
７２０３２萬人，女性人口６８９３５萬人，總人口性別比為１０４﹒４９。
　　從年齡構成看，全國１６至５９歲的勞動年齡人口８﹒６５億人，佔總人口６１﹒３％；
６０歲及以上人口接近３億人，佔全國人口的２１﹒１％，其中６５歲及以上人口２﹒１７億人
，佔總人口的１５﹒４％。
　　從城鄉構成看，城鎮常住人口９﹒３３億人，比上年末增加１１９６萬人；鄉村常住人口
４﹒７７億人，減少１４０４萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為６６﹒１６％，
比上年末提高０﹒９４個百分點。
（ｅｙ）

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