《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，截至２０２３年末，全國人口

１４﹒０９６７億人，比上年末減少２０８萬人。這是中國連續第二年出現人口負增長，也是自

１９６２年以來第二度出現負增長，而且人口減少幅度比２０２２年的減少８５萬人更大，反映

中國人口問題嚴峻。

以上人口數據包括３１個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在內地的港澳

台居民和外籍人員。

數據還指出，全年出生人口９０２萬人，人口出生率為６﹒３９ ；死亡人口１１１０萬人

，人口死亡率約為０﹒７９％；人口自然增長率為－０﹒１５％。從性別構成看，男性人口

７２０３２萬人，女性人口６８９３５萬人，總人口性別比為１０４﹒４９。

從年齡構成看，全國１６至５９歲的勞動年齡人口８﹒６５億人，佔總人口６１﹒３％；

６０歲及以上人口接近３億人，佔全國人口的２１﹒１％，其中６５歲及以上人口２﹒１７億人

，佔總人口的１５﹒４％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口９﹒３３億人，比上年末增加１１９６萬人；鄉村常住人口

４﹒７７億人，減少１４０４萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為６６﹒１６％，

比上年末提高０﹒９４個百分點。

（ｅｙ）

