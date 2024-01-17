《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局時隔半年後重新公布青年失業率。最新的失業數據

中，當局將其分成三個組別，並特別提及１６－２４歲勞動力組別的失業率不包括在校生。

２０２３年１２月，不包含在校生的１６－２４歲最新失業率為１４﹒９％，而當局在去年７月

最後一次公布的１６－２４歲組別失業率為２１﹒３％。２５－２９歲、３０－５９歲勞動力調

查失業率分別為６﹒１％和３﹒９％。



＊更精準監測進入社會的青年人的就業失業情況＊



統計局局長康義表示，對分年齡組失業率統計做了兩方面的調整，一是發布不包括在校學生

的１６－２４歲勞動力失業率；二是增加發布不包括在校學生的２５－２９歲勞動力失業率。主

要考慮，一方面是為了更精準監測青年就業失業情況。２０２３年各月平均，中國１６－２４歲

城鎮人口中，在校學生佔比６成多，近６２００萬人；非在校學生佔比３成多，約３４００萬人

。發布不包括在校學生的１６－２４歲勞動力失業率，更精準監測進入社會、真正需要工作的青

年人的就業失業情況；

此外，增加發布不包括在校學生的２５－２９歲勞動力失業率。今後統計局將按月在國家統

計局數據發布庫中發布不包含在校學生的１６－２４歲、２５－２９歲、３０－５９歲勞動力失

業率，大家可以在數據發布庫中查詢數據。

中國此前一段時間不公布青年失業數據，國家統計局付凌暉於去年８月解釋，由於中國在校

學生規模不斷擴大，應否把畢業前尋找工作的學生納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看

法，而且對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。但根據統計局公布的調查方法，就業人

員本就不包括實習的各類在校學生。（ｅｙ，ｅｗ）

