《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，１２月規模以上工業主要能源產品生產繼續

保持穩定增長。與１１月份相比，原煤、天然氣、電力增速有所放緩，原油增速加快。



＊１２月原煤產量增１﹒９％，全年增２﹒９％創新高＊



原煤生產穩定增長，進口高速增長。１２月規上工業原煤產量４﹒１億噸，同比增長

１﹒９％，增速比１１月放緩２﹒７個百分點，日均產量１３３６萬噸。進口煤炭４７３０萬噸

，同比增長５３％，增速比１１月加快１８﹒２個百分點。

２０２３年，規上工業原煤產量４６﹒６億噸，同比增長２﹒９％，創紀錄新高。進口煤炭

４﹒７億噸，同比增長６１﹒８％。



＊１２月原油生產量加快，全年原油加工量增９﹒３％創新高＊



原油生產有所加快，進口由降轉升。１２月規上工業原油產量１７６５萬噸，同比增長

４﹒６％，增速比１１月加快２個百分點，日均產量５６﹒９萬噸。進口原油４８３６萬噸，同

比增長０﹒６％，１１月為下降９﹒１％。

２０２３年，規上工業原油產量２０８９１萬噸，同比增長２％。進口原油５６３９９萬噸

，同比增長１１％。

原油加工增速略有加快。１２月規上工業原油加工量６０１１萬噸，同比增長１﹒１％，增

速比１１月加快０﹒９個百分點，日均加工１９３﹒９萬噸。

２０２３年，規上工業原油加工量７３４７８萬噸，同比增長９﹒３％，創歷史新高，扭轉

了２０２２年罕見的下降局面。２０２２年，規上工業加工原油６７５９０萬噸，同比下降

３﹒４％。分析指，２０２２年，因新冠防控，原油加工量出現二十年來首次下滑；２０２３年

新冠疫情過後燃料需求復甦，刺激煉廠增產。據計算，２０２３年原油日均加工量約１４７０萬

桶，高於２０２２年的１３５０萬桶。



＊天然氣、電力生產均保持穩定，火力發電增速加快＊



天然氣生產保持穩定，進口較快增長。１２月規上工業天然氣產量２０９億立方米，同比增

長２﹒９％，增速比１１月放緩２﹒４個百分點，日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣

１２６５萬噸，同比增長２３％，增速比１１月加快１６﹒４個百分點。

２０２３年，規上工業天然氣產量２２９７億立方米，同比增長５﹒８％。進口天然氣

１１９９７萬噸，同比增長９﹒９％。

電力生產平穩。１２月規上工業發電量８２９０億千瓦時，同比增長８％，增速比１１月放

緩０﹒４個百分點，日均發電２６７﹒４億千瓦時。２０２３年，規上工業發電量８﹒９萬億千

瓦時，同比增長５﹒２％。

分品種看，１２月規上工業火電增速加快，水電、風電、太陽能發電增速回落，核電降幅擴

大。其中，火電增長９﹒３％，增速比１１月加快３個百分點；水電增長２﹒５％，增速比１１

月回落２﹒９個百分點；核電下降４﹒２％，降幅比１１月擴大１﹒８個百分點；風電增長

７﹒４％，增速比１１月回落１９﹒２個百分點；太陽能發電增長１７﹒２％，增速比１１月回

落１８﹒２個百分點。（ｓｌ）

