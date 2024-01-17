【ＦＯＣＵＳ】中國２０２３年經濟一如預期成功「保５」，數字升升跌跌之間再顯有喜有

憂。其中，最終消費支出對經濟增長貢獻率飆升，但全年社會消費品零售增速並無驚艷；全年城

鎮常住人口續增逾千萬，惟商品住宅銷售面積再跌１﹒９８億平方米；第二產業投資、先進製造

業投資紅紅火火

，但適齡勞動人口按年大減１０７５萬人。



＊１２月消費增速三個月最低＊



國務院總理李強周二（１６日）於達沃斯論壇預告，中國去年ＧＤＰ料增長５﹒２％，國家

統計局周三（１７日）進一步公布細節，最終消費支出、資本形成總額、貨物及服務淨出口，分

別拉動經濟增長４﹒３、１﹒５、－０﹒６個百分點；居民消費及政府消費支出對經濟增長的貢

獻率高達８２﹒５％，較２０２２年的３２﹒８％大幅提升。

不過，今早揭盅的工業、消費、投資「三架馬車」中，１２月社會消費品零售增速明顯減速

至按年增７﹒４％（預期：８％），錄三個月最低，拖累港股必需╱非必需消費業指數雙雙挫逾

３％，Ａ股白酒板塊亦哀鴻一片。全年看，受益２０２２年低基數效應（－０﹒２％）及餐飲消

費井噴（２０﹒４％），社會消費品零售總額增７﹒２％。不過，隨著消費品價格戰愈演愈烈，

飲品、快餐、電動車等公司２０２４年勢面臨更大盈利挑戰。



＊商品住宅銷售跌近２億平米＊



再看萬眾矚目的房地產，儘管中國去年城鎮化率升０﹒９４個百分點至６６﹒１６％ ，常

住人口按年增１１９６萬人，但難扭轉樓市量價齊跌。數據顯示，１２月７０大中城市住宅銷售

價格按月跌０﹒４５％，錄近９年以來最大；去年商品住宅銷售面積９﹒４８億平米，按年跌

８﹒２％或１﹒９８億平米。

值得留意的是，行業研究公司克而瑞數據顯示，因擔憂爛尾風險，去年二手房成交佔比升至

５３％，首次超越新房，此恐進一步衝擊開發商銷售及現金流。為應對資金壓力，昔日四大龍頭

之首的萬科１２月已暫停買地。

Ｌ型走勢的內房今年勢續拖累經濟，但相比２０２２年商品房銷售面積按年暴瀉近４﹒２億

平米，去年跌幅減半或意味最壞時刻已過。人行前官員盛松成預期，地產銷售面積２０２５或

２０２６年料在８﹒５億平米水平穩定下來。而李強最新亦稱，中國近３億農業轉移人口正加快

市民化進程，將帶來住房等巨大需求。



＊製造業紅火 ＶＳ 勞動人口跌＊



若論２０２３年經濟的亮點，當屬製造業。其中第二產業投資按年增９％（高技術製造業投

資更增９﹒９％）；規模以上工業增加值增長４﹒６％，其中太陽能電池、新能源汽車產品產量

分別增長５４％、３０﹒３％。

中國積極貫徹新發展理念，但「人」仍是揮之不去的隱憂。最新數據顯示，去年人口連續第

二年負增長擴大至２０８萬，其中１６－５９歲勞動年齡人口按年大減１０７５萬，佔比由

６２％跌至６１﹒３％；新出生人口９０２萬，較２０２２年的９５６萬續縮水。

儘管官方強調人口紅利正向人才紅利提升，並致力於加速建構產業新發展格局，但如何提振

地產失速、信心低迷所導致的需求疲軟，仍是挑戰重重。而高層近期強調解決好群眾「急難愁盼

」，或預示新三穩（穩預期、穩增長、穩就業），穩預期已時不我待。

