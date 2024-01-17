《經濟通通訊社１７日專訊》據中國載人航天工程辦公室消息，長征七號遙八運載火箭已完

成推進劑加注，瞄准北京時間今晚１０時２７分在海南文昌航天發射場發射天舟七號貨運飛船。

據《央視》報道，天舟七號此次將採用３小時快速交會對接方案，是中國太空站建設以來第

一次使用。自太空站開始建設以來，使用過２小時和６﹒５小時快速交會對接方案。

按照計劃，天舟七號成功與太空站交會對接後，將與太空站形成組合體，主要任務為空間站

補給物資，支持在軌科學實驗。同時，將承擔整個組合體的姿態和軌道控制工作，並為廢棄物的

下行銷毀提供支持。



＊載近９０公斤新鮮水果上太空，還有賀年盲盒＊



另據內媒引述中國航天員中心航天員系統副總指揮尹銳報道，天舟七號此次運送的物資主要

包括航天員的生活物資如服裝、食品等，其中新鮮水果近９０公斤，比天舟六號增加了近３０公

斤，將同時保障在軌的神舟十七號和後續的神舟十八號兩個乘組的食用需求。這次地面人員甚至

為航天員乘組精心準備了龍年「盲盒」，為在太空過春節的航天員帶去一些驚喜。（ｓｌ）

