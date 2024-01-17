《經濟通通訊社１７日專訊》上汽國際黨委書記、副總經理趙愛民表示，上汽集團

（滬：６００１０４）２０２４年海外銷量目標是１３５萬輛，２０２５年目標為１５０萬輛；

高端品牌包括智己汽車、飛凡汽車也會「走向全球」。

趙愛民並稱，為慶祝名爵ＭＧ品牌百年，上汽計劃從今年開始進行品牌宣傳，以提升銷量。

未來兩年內，上汽計劃向全球市場投放１４款新能源汽車。目前，上汽的所有新能源車產品都是

「全球車」。

上汽集團此前公告稱，２０２３年１２月整車銷量６３６９６６輛，同比增１８﹒７５％；

上汽集團２０２３年出口及海外基地銷量１２０﹒８萬輛，同比增１８﹒８％。



＊上汽安吉物流遠洋船隊今後三年共１４艘船加入＊



另外，上汽集團表示，上汽集團委託中國船舶集團建造的首艘遠洋汽車運輸船（滾裝船），

正式定名為「上汽安吉申誠號」，並於今日開啟首航。上汽安吉申誠號將首批搭載上汽、東風和

宇通的自主品牌新車駛向歐洲。

據介紹，上汽安吉申誠號擁有７６００車位、排水量超過４萬噸，創新採用ＬＮＧ雙燃料清

潔動力，能夠減少３０％的二氧化碳排放。根據規劃，今後三年內，７０００、７６００、

７８００、９０００車級共１４艘遠洋運輸船將陸續加入上汽安吉物流遠洋船隊，以支持中國自

主品牌加速跨海出洋。

安吉物流是集團旗下「產業鏈隱形冠軍」之一，經過長期發展已成為全球最大汽車物流公司

，擁有各類汽車船３１艘，並開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等７條國際自營航線。除了上

汽旗下品牌，安吉物流也為東風、宇通、長城等中國車企提供遠洋整車物流服務。（ｓｌ）

