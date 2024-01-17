《經濟通通訊社１７日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）與華為昨在深圳舉

行全屋智能戰略合作協議簽約儀式。萬科透露，雙方已在全屋智能領域合作多年，目前在深圳、

東莞、南寧、長沙、南京等城市共同打造了一批全屋智能項目。

此次雙方簽署的戰略合作協議，主要是落實關於建築數字化、智能化以及數字家庭建設的部

署。其中，萬科與華為將圍繞「好房子」標準，探索地產行業發展新思路，提升建築設施數字化

屬性。同時，雙方將就智慧城市、智慧社區、全屋智能解決方案等充分交流與合作。萬科並將發

揮在地產項目建造以及自家裝配方面的能力優勢，華為則將發揮在技術創新、生態發展等方面的

綜合實力和豐富經驗，共同探索萬科打造的「未來城市」與華為全屋智能技術的深度融合，打造

一批空間智能化的精品工程，進一步提升智慧社區、智慧城市的空間功能品質。



＊在住宅、酒店、寫字樓等打造空間智能解決方案案例＊



項目方面，華為與萬科將以高標準打造智慧建築示範項目。在住宅、酒店、辦公區、寫字樓

、售樓部、商業和園區等業態和項目中結合華為全屋智能技術，打造具有標桿意義的空間智能解

決方案落地案例。同時，雙方將以點帶面，形成可複製、可推廣的產品體系，推廣至全國。

房地產行業方面，雙方將圍繞全屋智能與鴻蒙生態，推動建立健全數字化建築產業評價體系

和標準。在未來，雙方將高質量推動智慧城市建設。

此外，雙方還將在物業管理及智能化設備服務、辦公樓宇租賃╱整售、商業購物中心服務、

長租公寓服務等領域展開合作。（ｓｌ）

