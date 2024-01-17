《經濟通通訊社１７日專訊》中國建材（０３３２３）公布，有關寧夏建材

（滬：６００４４９）吸收合併中建信息的交易，寧夏建材於昨日收到上海證券交易所併購重組

審核委員會出具的審議會議結果，對擬議交易的審議結果為擬議交易不符合重組條件或信息披露

要求。

該集團指，擬議交易的各方將對有關交易方案進行審慎研究，並盡快對是否修改或終止擬議

交易的方案作出決定。（ｗｈ）

