《經濟通通訊社１７日專訊》中國建材（０３３２３）公布，有關寧夏建材
（滬：６００４４９）吸收合併中建信息的交易，寧夏建材於昨日收到上海證券交易所併購重組
審核委員會出具的審議會議結果，對擬議交易的審議結果為擬議交易不符合重組條件或信息披露
要求。
該集團指，擬議交易的各方將對有關交易方案進行審慎研究，並盡快對是否修改或終止擬議
交易的方案作出決定。（ｗｈ）
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17/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國建材（３３２３）交易被上交所指不符合重組條件
《經濟通通訊社１７日專訊》中國建材（０３３２３）公布，有關寧夏建材
（滬：６００４４９）吸收合併中建信息的交易，寧夏建材於昨日收到上海證券交易所併購重組
審核委員會出具的審議會議結果，對擬議交易的審議結果為擬議交易不符合重組條件或信息披露
要求。
該集團指，擬議交易的各方將對有關交易方案進行審慎研究，並盡快對是否修改或終止擬議
交易的方案作出決定。（ｗｈ）
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