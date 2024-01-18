《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部公開徵求對《國家人工智能產業綜

合標準化體系建設指南》的意見。《指南》提出的建設目標顯示，到２０２６年，共性關鍵技術

和應用開發類計劃項目形成標準成果的比例達到６０％以上，標準與產業科技創新的聯動水平持

續提升。新制定國家標準和行業標準５０項以上，推動人工智能產業高質量發展的標準體系加快

形成。

《指南》提出的建設目標要求，到２０２６年，共性關鍵技術和應用開發類計劃項目形成標

準成果的比例達到６０％以上，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升。新制定國家標準和行

業標準５０項以上，推動人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。開展標準宣貫和實施推

廣的企業超過１０００家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯。參與制定國際標準２０項以

上，促進人工智能產業全球化發展。



＊人工智能標準體系結構包括６個部分＊



根據《指南》，人工智能標準體系結構包括基礎共性、基礎支撐、關鍵技術、智能產品與服

務、行業應用、安全╱治理等６個部分。

其中，基礎共性標準是人工智能的基礎性、框架性、總體性標準。基礎支撐標準主要規範數

據、算力、算法等技術要求，為人工智能產業發展夯實技術底座。關鍵技術標準主要規範人工智

能文本、語音、圖像，以及人機混合增強智能等領域技術，推動人工智能技術研發與創新應用。

智能產品與服務標準主要規範由人工智能技術形成的智能產品和服務模式，行業應用標準主要規

範人工智能賦能各行業的技術要求，為人工智能賦能行業應用，推動產業智能化發展提供技術保

障。

