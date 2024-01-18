《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》工信部、公安部、自然資源部、住房城鄉
建設部、交通運輸部聯合開展智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點工作，試點期為２０２４
－２０２６年。
通知提出，建成一批架構相同、標準統一、業務互通、安全可靠的城市級應用試點項目，推
動智能化路側基礎設施和雲控基礎平台建設，提升車載終端裝配率，開展智能網聯汽車「車路雲
一體化」系統架構設計和多種場景應用，形成統一的車路協同技術標準與測試評價體系，健全道
路交通安全保障能力，促進規模化示範應用和新型商業模式探索，大力推動智能網聯汽車產業化
發展。
開展規模化示範應用方面，鼓勵在限定區域內開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市
物流、自動配送等多場景（任選一種或幾種）應用試點。選取部分公交線路（含ＢＲＴ），實現
全線交通設施聯網識別和自動駕駛模式運行；部署不少於２００輛的智慧乘用車試點，部分可實
現無人化示範運行；完成不少於１０個停車場的智能化改造，每個停車場不少於３０個車位支持
自動泊車功能；部署不少於５０輛的城市物流配送車試點，部分實現特定場景下自動化示範運行
；部署不少於２００輛的低速無人車試點，實現車路協同自動駕駛功能的示範應用。
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