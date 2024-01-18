《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部部長王文濤表示，加強對外溝通磋

商，用好中美商務部溝通交流機制及中歐、中日出口管制對話機制等平台，爭取擴大合作面、縮

小分歧點。積極做好摩擦應對，完善多主體協同應對工作機制，穩妥做好貿易摩擦應對工作。豐

富反制「工具箱」，通過在世貿組織提起訴訟等法律手段捍衛合法權益，用好不可靠實體清單等

。面對無理的制裁和打壓，將堅決採取有力措施，堅定維護國家利益。



＊外貿發展面臨困難挑戰不容忽視＊



王文濤指出，要擴大高標準自貿區網絡，以高質量實施ＲＣＥＰ為抓手，用好用足已簽署自

貿協定的優惠政策，積極推進加入ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ進程，推動與更多國家和地區商簽自貿

協定，進一步擴大「朋友圈」。深化多雙邊經貿合作，繼續深入參與世貿組織改革，發出更多中

國聲音，貢獻更多中國智慧。在聯合國、Ｇ２０、ＡＰＥＣ、金磚國家、上合組織等框架下，推

動達成更多經貿共識。高水平建設開放平台，辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重要展會

，

他並表示，中國外貿發展面臨的困難挑戰不容忽視，但有利條件強於不利因素，預計

２０２３年中國仍將保持貨物貿易第一大國地位，我們有能力、有底氣、有信心在更高水平上推

動貿易強國建設邁出新步伐。

