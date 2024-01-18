《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國新辦就稅收服務高質量發展舉行新聞發

布會，國家稅務總局副局長饒立新表示，２０２３年，全年組織各項稅費收入３１﹒７萬億元（

人民幣．下同）（已扣除出口退稅，未扣除出口退稅為３３﹒５萬億元），其中，稅收收入

１５﹒９萬億元，社保費收入８﹒２萬億元。２０２３年，全國新增減稅降費及退稅緩費超

２﹒２萬億元。

饒立新介紹，從２０２３年企業所得稅預繳申報情況看，企業累計享受研發費用加計扣除金

額１﹒８５萬億元，同比增長１３﹒６％，其中製造業企業享受加計扣除金額１﹒１萬億元，佔

比近六成。稅收大數據還顯示，享受研發費用加計扣除優惠政策企業的利潤率為７﹒４％，高出

全部企業平均水平。

去年高端裝備製造業佔製造業比重提高至４４﹒８％。增值稅發票數據顯示，２０２３年，

裝備製造業銷售收入同比增長６﹒４％，較製造業平均增速高２﹒９個百分點，佔製造業比重較

２０２２年提高１﹒２個百分點。其中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池「新三樣」

產品相關行業銷售收入合計同比增長２２﹒４％。

