《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委副主任劉蘇社解讀宏觀經濟形

勢和政策。劉蘇社表示，國家發改委會同有關方面對「十四五」規劃《綱要》實施情況進行了中

期評估。從主要目標指標看，「十四五」前半程，經濟增長保持在合理區間，創新驅動發展成效

明顯，民生福祉不斷增進，綠色發展取得積極進展，安全保障能力明顯增強，２０項主要指標中

１６項基本符合或快於預期。

其中，從重大工程項目看，國家發改委會同有關部門，堅持項目跟著規劃走、資金等要素跟

著項目走，加強調度和監測，強化要素保障，目前１０２項重大工程項目中，９６項進展符合預

期、６項基本符合預期，有力支撐了相關領域任務落實。



＊抓好政策出台窗口期，切實強化預期管理＊



國家發展改革委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達表示，中央經濟工作會議要求增強宏觀

政策取向一致性，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力

、形成合力。開展宏觀政策取向一致性評估是宏觀調控的重要創新，是加強政策統籌協調的重要

手段。國家發改委將推動相關部門科學研判形勢變化，抓好政策出台窗口期；切實強化預期管理

，充分征求意見建議，合理設置政策過渡期，確保各項工作充分銜接、有序推進；加強政策實施

過程中潛在風險的分析研判，防止層層加碼、「一刀切」等問題，促進政策最終效果符合黨中央

決策意圖。

