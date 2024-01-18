《經濟通通訊社１８日專訊》天風證券（滬：６０１１６２）１７日發布公告稱，收到董事

長余磊、副董事長張軍、董事洪琳、杜越新、胡銘、獨立董事何國華、孫晉、廖奕、武亦文的書

面辭職報告。

在離任的董事中，余磊、杜越新、胡銘的離職均為股權變更所致。張軍及洪琳主要考慮身體

原因及接近退休年齡。

同時，天風證券董事會新成員也一同公布，由公司控股股東湖北宏泰集團提名，天風證券董

事會同意將龐介民、吳玉祥、趙曉光、劉全勝、謝香芝作為公司第四屆董事會董事候選人，提交

股東大會選舉。其中，龐介民已任天風證券黨委副書記，將擬任天風證券董事長。

資料顯示，龐介民來自銀河金控、恒泰證券。吳玉祥為湖北宏泰副總經理。趙曉光為天風證

券副總裁。劉全勝曾任恒泰證券副總裁、新華基金總經理，現任公司副總裁。劉全勝在公司當年

收購恒泰證券股權後，公司就聘請劉全勝分管業務經營，屬於內部提拔。謝香芝為湖北宏泰財務

總監。

業內人士稱，此次調整董事會是天風證券控股股東湖北宏泰集團實管實控的表現所在。

２０２２年１２月２８日，天風證券發布公告稱，中證監核准湖北財政廳下的國企宏泰集團成為

天風證券控股股東，原股東聯發投集團退出股東行列。

天風證券目前跌逾１％。（ｌｃ）

