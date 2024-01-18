《經濟通通訊社１８日專訊》貝恩公司最新發布的報告指，在過去十餘年，多數私募股權投

資獲得回報的主要原因是被投企業的估值提升，而不是營收增長和利潤增長。

數據顯示，２０１２－２０２２年之間，估值倍數增長在價值貢獻中的占比達到５５％，遠

超營收增長（３７％）和利潤增長（８％）。

根據貝恩全球研究，８０％的被投公司核心業務的營收增長未能實現投前預期，７０％的被

投公司盈利遠不及投前預期。

報告指，過去被投企業估值比率的提升得益於美國持續降息。而近兩年，美國開啟加息通道

，國內二級市場仍待復甦，因此估值比率增長的邏輯已經不存在了，投資人亟須改變價值創造方

式，提高被投企業營收和利潤率。



＊今年內地私募首要管理好被投企業＊



對於國內私募股權市場，貝恩公司大中華區私募股權和兼併收購業務主席周浩表示，私募股

權交易在２０２３年下半年開始企穩。今年私募首要做的事就是管理好自己的被投企業，實現利

潤增長。未來私募傾向於投資較大的交易，掌握控股股權，做企業的價值提升。

貝恩建議投資者圍繞公司的戰略導向、增長導向、成本導向展開思考，選擇合適的價值創造

路徑。同時，在上述過程中，投資者需要兼顧打造合適的運營模式，以及把握收購或分拆機會。

貝恩指出，表現優異的私募股權基金在困難時期會遵循一些關鍵策略。首先，確定能夠抵御

衰退風險的行業以及這些行業 中表現最好的公司。其次，利用情景規劃作為重要工具，了解並

判斷目標和被投企業潛在表現範圍。最後， 私募股權投資者需深度參與，幫助被投企業提高績

效表現。（ｌｃ）

