《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場近日大跌，相關指數產品面臨爆倉風險，昨日市場還

傳出半夏投資創始人李蓓旗下半夏永泰宏觀２號產品淨值觸及預警線。

網上流傳的一份１月１０日半夏投資面向投資者發布的公告顯示，由於近期證券市場出現較

大波動，截至２０２４年１月８日，「半夏永泰宏觀２號」淨值為０﹒８４５５，低於合同約定

的預警線０﹒８５。半夏投資將按照合同的相關約定進行風險預警操作，並提示投資者產品的相

關風險。

目前在公開渠道均無法查閱「半夏永泰宏觀２號」具體的歷史淨值走勢情況。不過，據好買

基金網數據顯示，半夏投資旗下的「半夏宏觀對沖好買專享１號」、「半夏宏觀對沖好買專享２

號」以及「半夏宏觀對沖好買專享４號」等產品，截至２０２４年１月１２日的最新復權淨值均

已經回撤至０﹒８５附近。

李蓓被稱為「私募魔女」，一向語出驚人，去年８月中國股市遭外資連續拋售，李蓓當時在

微信公眾號發文批評，外國資金是中國股市近月被拋售的主要推手，直斥外資起到了「攪屎棍」

的效果。（ｌｃ）

