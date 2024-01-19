《環富通基金頻道１９日專訊》隨著全球環境的持續變化，海內外投資者的配置需求也在變

化。投資者的關注點逐漸從過去注重單一市場、單一策略的投資轉向涵蓋全球市場和多種策略、

覆蓋不同資產類別的綜合解決方案。因此，海內外投資者的配置需求轉向也是當下跨境業務的趨

勢，雙向跨境、互聯互通，既要有充分的能力與方案幫助內地客戶「走出去」進行海外配置，也

要有充分的能力與方案幫助海外客戶更好的投資中國。在此背景下，嘉實國際資產管理有限公司

已在近期對團隊結構進行重塑，並對公司人員進行合理調整，以增強公司在全球市場的服務能力

。嘉實基金總經理雷先生、嘉實國際ＣＭＯ Ｋｅｖｉｎ Ｓｈｕ針對這一變化分享了看法和見

解。



＊美股有望保持強勢港股或反彈，Ａ股上行動能大升＊



回顧２０２３年，全球資產表現分化，並經歷大幅震盪。在大宗商品方面，金屬製品價格不

振，油氣經歷寬幅震盪，黃金的避險屬性持續凸顯。２０２４年，全球資產表現或將開啟新篇章

，如美聯儲降息及美國經濟軟著陸預期下將使得美股有望保持強勢狀態，港股亦或受國際流動性

催化反彈。同時，國內政策力度加大將提振企業盈利及其預期，美債利率下行市場風險偏好回升

，Ａ股上行動能大幅提升。

對此，嘉實基金總經理雷先生表示，當下不同類型資產正進入新的演繹時期，市場和客戶需

求隨著時代的演變而變化，這要求擁有全球跨資產配置經驗的專業資管團隊進行前瞻性的戰略部

署與業務布局，需要基於對全球不同地區市場、不同大類資產景氣度、中期方向演變、估值等方

面因素，並疊加不同類型客戶配置需求，提供跨地區、多策略與多資產下的綜合解決方案與服務

，以滿足海內外客戶日益增長的複雜需求。嘉實國際ＣＭＯ Ｋｅｖｉｎ Ｓｈｕ補充道，投資

中國，全球配置，雙向跨境，互聯互通已經是當下的共識之一，也是很多國內外機構客戶的需求

。為了響應國際化業務的發展趨勢，嘉實國際根據戰略業務調整，近期進行了部分的人員變動，

以優化團隊結構，增強公司在全球市場的服務能力。（ｗａ）

