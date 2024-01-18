《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國經濟年報「面面觀」：穩有根基進有動力

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２０２３年中國經濟年報１７日出爐。從「帳面」、「市面」、「資金面」、「政策面」四個方

面來看，中國經濟穩的基礎不斷夯實，進的動力不斷增強。



資本市場對外開放深化，新舉措有望加快落地

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近期，外資機構「落子」中國的消息接二連三。隨著資本市場對外開放向縱深推進，跨境投融資

便利化程度將進一步提高，預計會有更多外資機構來華投資、展業。業內人士預計，新一輪推進

資本市場高水平雙向開放的務實舉措有望加快落地。



推動人工智能產業發展標準體系形成

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工信部１７日公開徵求對《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》的意見。《指南》提出

的建設目標顯示，到２０２６年，共性關鍵技術和應用開發類計劃項目形成標準成果的比例達到

６０％以上，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升。





《上海證券報》



去年ＧＤＰ增速５﹒２％完成預期目標

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２０２３年，中國頂住外部壓力、克服內部困難，國民經濟回升向好。全年國內生產總值

（ＧＤＰ）１２６﹒０６萬億元人民幣，比２０２２年增長５﹒２％，不僅高於全球３％左右的

預計增速，還在世界主要經濟體中名列前茅。



銀行業發揮金融「壓艙石」作用

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近期，多家主要銀行表示，要當好服務實體經濟的主力軍，書寫好金融「五篇大文章」，加大對

科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等方面的支持力度。同時，圍繞現代化產

業體系建設，將更多金融資源配置到戰略性新興產業、專精特新企業等領域，助力發展新質生產

力。



多家房企更新債務重組進度

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得益於行業政策「暖風」頻吹，今年以來，碧桂園、中國奧園、正榮地產、旭輝控股集團等房企

的境內外債務重組相繼取得新進展。與此同時，多家大型房企正通過引入投資者、豐富融資渠道

等方式，積極改善自身現金流。





《證券時報》



同比增長５﹒２％！去年中國ＧＤＰ超１２６萬億元

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國家統計局１７日公布了２０２３年中國經濟運行數據。初步核算，全年國內生產總值

（ＧＤＰ）１２６﹒０６萬億元人民幣，比上年增長５﹒２％。國家統計局局長康義當日在國新

辦新聞發布會上表示，２０２３年中國經濟主要預期目標圓滿實現。



國貨「潮品」助推中國品牌出海

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隨著中國經濟的崛起和全球化進程的加速，愈來愈多的中國品牌開始走向世界舞台，受到了海外

消費者的關注和認可。以名創優品、泡泡瑪特、蜜雪冰城等為代表的一批中國新國貨消費品牌加

速在海外開店的步伐。



跨境ＥＴＦ大起大落，盲目跟風炒作不可取

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近日，日經２２５指數出現大幅波動。在資金炒作下，一些公募基金旗下跨境ＥＴＦ的二級市場

交易價格，較份額參考淨值出現大幅溢價。跨境資產配置固然有利於分散投資風險，但嚴重背離

價值的炒作，並不利於資產的保值增值。（ｌｃ）

