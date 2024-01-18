《神州經脈》滬深股市今日上演極端行情，滬綜指今早開市不到一小時，跌幅便擴至

１﹒２％，擊穿二千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，市場開始放量暴

跌，滬綜指愈踩愈深，盤中兩度暴跌超過２﹒５％，低見２７６０﹒９８點，再度刷新逾三年半

新低。股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓

桿產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等

板塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升０﹒４３％，報２８４５﹒７８

點，全日振幅高達３﹒１２％。深市表現更強，深成指倒抽升１％收市，創業板指跟飆

１﹒９３％，均從近年低位回升。兩市成交被推高至８６４８億元（人民幣．下同），創去年

１２月２８日以來新高，按日大增３５﹒６％。滬深３００指數基金連續第三交易日大幅「吸金

」，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ今日成交強勢，當前成交額１５０億元，創下史上單日成交額第

二的紀錄。神秘資金大量買入滬深３００ＥＴＦ，相信是市場上穩盤力量的來源。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委副秘書長袁達表示，今年工作重點是：要下大力氣改善居民收入預期、提高消

費能力、增強消費意願；要拓展有效投資空間，持續優化投資環境，切實提高投資綜合效益。國

家發改委副主任劉蘇社表示，加快推動出台實施吸引和利用外資的綜合性政策，通過加大支持保

障政策力度、對接高標準國際經貿規則等一攬子務實舉措，著力解決外資企業面臨的難點堵點問

題。



２﹒ 據報阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、字節跳動等中國ＡＩ芯片的大買家

不再計劃購買英偉達ＡＩ芯片，轉而購買華為等國產芯片。對此，商務部發言人何亞東今日在例

行新聞發布會上表示，如果出現這種情況，原因也顯而易見。中方反對有關國家干涉半導體正常

貿易，干擾企業間正常交流合作。何亞東又指，中國對石墨物項實施出口管制不是禁止出口，已

批准了符合規定的出口申請，有關企業已獲得兩用物項出口許可證。



３﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９４６，較上個交易日４時３０分收

盤價升２０點子，中止四連跌。人民幣兌一美元中間價報７﹒１１７４，較上個交易日跌６點子

，四連跌，刷新逾一個月低點，與市場預測偏離水平仍逾８００點，凸顯監管維穩態度堅決。環

球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）交易數據顯示，２０２３年１２月人民幣國際支付份額

由１１月的４﹒６１％最高佔比紀錄，降至４﹒１４％，為歷史次高水平，人民幣國際支付全球

排名保持在全球第四位。



４﹒ 針對微軟計劃關閉微軟亞洲研究院的傳聞，微軟全球資深副總裁、微軟研究院負責人

Ｐｅｔｅｒ Ｌｅｅ回應稱，目前沒有關於關閉微軟亞洲研究院的討論或主張。早前有外媒報道

，微軟有關閉或轉移北京的微軟亞洲研究院的想法，但微軟領導層支持將該研究機構留在中國。



５﹒ 據稱美國財政部一個工作團隊將於周四（１８日）在北京與中國財金官員會面，洽談經濟

合作事宜。美方團隊將由國際金融事務的財政部助理部長內曼，以及負責金融事務的副部長梁率

領，至於中方團隊由人民銀行副行長宣昌能率領。



６﹒ 國家統計局公布２０２３年四季度和全年國內生產總值初步核算結果，其中房地產業全年

生產總值為７３７２３億元，同比下降１﹒３％。單計去年第四季，房地產業生產總值為

１７７８２億元，同比下降２﹒７％，但較上季度增長３﹒８％。



７﹒ 國家稅務總局公布，２０２３年，全年組織各項稅費收入３１﹒７萬億元（已扣除出口退

稅，未扣除出口退稅為３３﹒５萬億元），其中，稅收收入１５﹒９萬億元，社保費收入８﹒２

萬億元。２０２３年，全國新增減稅降費及退稅緩費超２﹒２萬億元。對新能源汽車免徵車輛購

置稅、車船稅１２１８億元。



８﹒ 國家金融監督管理總局廣東監管局二級巡視員黃海暉表示，截至２０２３年１２月末，廣

東轄內房地產貸款規模５﹒２９萬億元，個人住房貸款餘額４﹒０９萬億元，均保持同比正增長

，且增速高於全國。 發放「保交樓」項目配套融資３０﹒１億元，保函置換預售監管資金

２４﹒９５億元；全年新增房地產併購貸款３６筆、１２５﹒４８億元，餘額同比增長

１５﹒２３％，有力支持優質房企兼併收購受困房企項目。（ｃｔ）

