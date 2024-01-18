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AH股新聞

18/01/2024 17:00

《鍾之日記》港股見止血，Ａ場大反轉

　　《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　Ａ股市場連日出現極端行情，滬綜指今早開市不到一小時，跌幅便擴大至１﹒２％，擊穿二
千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，市場開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈
深，盤中兩度暴跌超過２﹒５％，低見２７６０﹒９８點，再度刷新逾三年半新低。
　　股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓桿
產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等板
塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升０﹒４３％，報２８４５﹒７８點
，全日振幅高達３﹒１２％。
　　深市表現更強，深成指倒抽升１％收市，創業板指跟飆１﹒９３％，均從近年低位回升。
　　股市進入瘋狂模式，先殺跌再拉抬，兩市成交被推高至８６４８億元人民幣，創去年１２月
２８日以來新高，按日大增３５﹒６％。
　　滬深３００指數基金連續第三交易日大幅「吸金」，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ今日成交強
勢，當前成交額１５０億元人民幣，創下史上單日成交額第二的紀錄。神秘資金大量買入滬深
３００ＥＴＦ，相信是市場上穩盤力量的來源。
　　網傳有投資者買入的一款中證５００指數雪球產品，因指數跌幅高於２５％合約保證金率，
導致２００萬元人民幣本金以及票息全部虧光，引發股民驚詫。疑似是產品發行方的廣發証券表
示，正在與業務部門核實中。預計明日下午有結果。
　
＊港股很反覆，未言已尋底＊
　
　　港股四日瀉１０２５點後，今早再創低位後見１５１８３點，再創１４個半月低，港股其後
終見反彈，早段最多升１３４點。到午後Ａ股恐慌急挫，拖累恒指曾倒跌，但在Ａ股上演反轉劇
情時，港股重返升勢，總計全日升１１４點或０﹒７５％，報１５３９１。不過成交較上日縮減
，錄近１０７４億元。
　　８２隻藍籌股有６０隻止跌回升，東方海外國際（００３１６）升５﹒２％為表現最好藍籌

　　技術走勢方面，市場分析今日行情只屬反彈，即使再彈，相信萬六關會有一定阻力，若反彈
完結，則續向下尋底機會高，若試穿一萬五，則有機會下試一萬四水平。
　
＊內地零售油價今年首降，三桶油各自走＊
　
　　國家發改委宣布，今日起國內汽、柴油價格每噸各下調５０元（人民幣．下同），國內成品
油價格迎來２０２４年以來首次下調。
　　從全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒０４元；９５號汽油每升下調０﹒０４元；０號
柴油每升下調０﹒０４元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花
２元。而北京地區汽油最高零售價為９５４５元╱噸，柴油為８５１０元╱噸。
　　三桶油表現方面，中國海油（００８８３）先跌後升，收升０﹒８％；中國石化
（００３８６）盤中曾跌１﹒３％，最後收升０﹒３％；中國石油（００８５７）則跌１﹒４％

　
＊碧桂園洽售澳洲項目，股價死貓彈＊
　
　　陷入債務困局的內房龍頭碧桂園（０２００７）有好消息，有傳其澳洲子公司
Ｒｉｓｌａｎｄ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ擬以２﹒４億澳元出售悉尼剩餘所持地塊。內媒引述碧桂
園回應稱，目前澳洲項目在積極接洽中，推進順利的情況下，預計在上半年完成資產出售，公司
將按照相關披露要求適時向投資者披露項目處置的細節，並確保處置資金的合理使用，按法律順
序進行償付，確保公平公正對待所有利害關係人。
　　碧桂園今日股價升３﹒１％，報０﹒６６元；碧桂園服務（０６０９８）價升０﹒６％，報
５﹒２４元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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