《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ股市場連日出現極端行情，滬綜指今早開市不到一小時，跌幅便擴大至１﹒２％，擊穿二

千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，市場開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈

深，盤中兩度暴跌超過２﹒５％，低見２７６０﹒９８點，再度刷新逾三年半新低。

股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓桿

產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等板

塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升０﹒４３％，報２８４５﹒７８點

，全日振幅高達３﹒１２％。

深市表現更強，深成指倒抽升１％收市，創業板指跟飆１﹒９３％，均從近年低位回升。

股市進入瘋狂模式，先殺跌再拉抬，兩市成交被推高至８６４８億元人民幣，創去年１２月

２８日以來新高，按日大增３５﹒６％。

滬深３００指數基金連續第三交易日大幅「吸金」，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ今日成交強

勢，當前成交額１５０億元人民幣，創下史上單日成交額第二的紀錄。神秘資金大量買入滬深

３００ＥＴＦ，相信是市場上穩盤力量的來源。

網傳有投資者買入的一款中證５００指數雪球產品，因指數跌幅高於２５％合約保證金率，

導致２００萬元人民幣本金以及票息全部虧光，引發股民驚詫。疑似是產品發行方的廣發証券表

示，正在與業務部門核實中。預計明日下午有結果。



＊港股很反覆，未言已尋底＊



港股四日瀉１０２５點後，今早再創低位後見１５１８３點，再創１４個半月低，港股其後

終見反彈，早段最多升１３４點。到午後Ａ股恐慌急挫，拖累恒指曾倒跌，但在Ａ股上演反轉劇

情時，港股重返升勢，總計全日升１１４點或０﹒７５％，報１５３９１。不過成交較上日縮減

，錄近１０７４億元。

８２隻藍籌股有６０隻止跌回升，東方海外國際（００３１６）升５﹒２％為表現最好藍籌

。

技術走勢方面，市場分析今日行情只屬反彈，即使再彈，相信萬六關會有一定阻力，若反彈

完結，則續向下尋底機會高，若試穿一萬五，則有機會下試一萬四水平。



＊內地零售油價今年首降，三桶油各自走＊



國家發改委宣布，今日起國內汽、柴油價格每噸各下調５０元（人民幣．下同），國內成品

油價格迎來２０２４年以來首次下調。

從全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒０４元；９５號汽油每升下調０﹒０４元；０號

柴油每升下調０﹒０４元。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花

２元。而北京地區汽油最高零售價為９５４５元╱噸，柴油為８５１０元╱噸。

三桶油表現方面，中國海油（００８８３）先跌後升，收升０﹒８％；中國石化

（００３８６）盤中曾跌１﹒３％，最後收升０﹒３％；中國石油（００８５７）則跌１﹒４％

。



＊碧桂園洽售澳洲項目，股價死貓彈＊



陷入債務困局的內房龍頭碧桂園（０２００７）有好消息，有傳其澳洲子公司

Ｒｉｓｌａｎｄ Ａｕｓｔｒａｌｉａ擬以２﹒４億澳元出售悉尼剩餘所持地塊。內媒引述碧桂

園回應稱，目前澳洲項目在積極接洽中，推進順利的情況下，預計在上半年完成資產出售，公司

將按照相關披露要求適時向投資者披露項目處置的細節，並確保處置資金的合理使用，按法律順

序進行償付，確保公平公正對待所有利害關係人。

碧桂園今日股價升３﹒１％，報０﹒６６元；碧桂園服務（０６０９８）價升０﹒６％，報

５﹒２４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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