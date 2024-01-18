《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股連日震盪，期間維穩身影閃現，滬深３００指數基金近兩

個交易日大幅「吸金」，顯然是在入市穩盤。

數據顯示，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ、易方達滬深３００ＥＴＦ、華夏滬深３００ＥＴＦ

和嘉實滬深３００ＥＴＦ四隻規模靠前的滬深３００ＥＴＦ本周二（１６日）成交額突破１８０

億元（人民幣．下同），周三（１７日）成交額又達到近１７６億元，遠高於以往滬深

３００ＥＴＦ日成交額規模，資金入市跡象明顯。

從歷史情況看，此前２０２３年也曾出現過類似的行情。去年１０月２３日，在收市前的

３０分鐘內，華夏上證科創５０ＥＴＦ、華夏上證５０ＥＴＦ、南方中證５００ＥＴＦ等寬基指

數基金都出現了成交量急速放大，大筆資金湧入的現象。當日晚間，中央匯金公司官網公告顯示

，公司當日買入ＥＴＦ，並將在未來繼續增持。自１０月２４日起，Ａ股市場反彈近半個月。

業內人士認為，如果有大量資金介入，市場短期有企穩的可能。從歷史上來看，中央匯金增

持往往能帶動股指短時間內的表現，但中長期市場走勢主要還是取決於市場對經濟增長的預期。

（ｌｃ）

