《經濟通通訊社１８日專訊》當地１月１７日，國務院總理李強分別與愛爾蘭總統希金斯和

總理瓦拉德卡會談。

李強指出，中方願同愛方堅持互尊互信，努力求同存異、求同化異，加深相互理解，在重大

問題上相互支持。雙方要堅持互惠互利，始終將彼此看作重要合作夥伴和發展機遇，持續擴大貿

易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數字經濟、生物醫藥、人工

智能等創新合作。

為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。希望愛方為中國企業提供開放、

公正、非歧視的營商環境。中方願同愛方加強在聯合國等多邊框架內的協調合作，踐行真正的多

邊主義，共同應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定

發展發揮更大作用。



＊兩國將擴雙向投資，深化人文交流＊



希金斯表示，愛中關係保持良好發展勢頭，雙方始終堅持相互理解、相互尊重。愛方願同中

方加強友好交流，深化互利合作，共同應對氣候變化、糧食安全、可持續發展等全球挑戰。

瓦拉德卡表示，中國是愛爾蘭的重要合作夥伴，兩國始終堅持相互尊重、相互信任。愛方贊

賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一。愛

方願同中方擴大雙向投資，深化教育、文化等人文交流。愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更

多便利，歡迎更多中國企業來愛投資興業。（ｒｙ）

