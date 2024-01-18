《經濟通通訊社１８日專訊》國家移民管理局今召開新聞發布會。會上，國家移民管理局發

言人張寧表示，２０２３年全年累計查驗出入境人員４﹒２４億人次，同比上升２６６﹒５％；

其中內地居民２﹒０６億人次、港澳台居民１﹒８３億人次、外國人３５４７﹒８萬人次，同比

分別上升２１８﹒７％、２９２﹒８％、６９３﹒１％。

全年累計查驗出入境交通運輸工具２３４６﹒１萬架（列、艘、輛）次，同比上升

１４３﹒４％；其中飛機５４﹒１萬架次、列車９﹒１萬列次、船舶４０﹒４萬艘次、機動車輛

２２４２﹒５萬輛次，同比分別上升１０８﹒５％、１６﹒８％、２８﹒７％、１４９﹒５％。



＊在華常住外國人恢復至２０１９年底的８５％＊



張寧介紹，２０２３年全國移民管理機構共為在華常住外國人簽發各類居留證件７１﹒１萬

人次，在華常住外國人已恢復至２０１９年底的８５％。相信隨著中國經濟社會持續恢復回升向

好，對外開放水平不斷擴大，國家移民管理局協同有關部門實施一系列促進中外人員往來的便利

措施，來華外國人數量將持續穩步提升。（ｒｙ）

