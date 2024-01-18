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AH股新聞

18/01/2024 10:58

《中國要聞》移民局：去年全國超４億人次出入境，同比升２﹒７倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家移民管理局今召開新聞發布會。會上，國家移民管理局發
言人張寧表示，２０２３年全年累計查驗出入境人員４﹒２４億人次，同比上升２６６﹒５％；
其中內地居民２﹒０６億人次、港澳台居民１﹒８３億人次、外國人３５４７﹒８萬人次，同比
分別上升２１８﹒７％、２９２﹒８％、６９３﹒１％。
　　全年累計查驗出入境交通運輸工具２３４６﹒１萬架（列、艘、輛）次，同比上升
１４３﹒４％；其中飛機５４﹒１萬架次、列車９﹒１萬列次、船舶４０﹒４萬艘次、機動車輛
２２４２﹒５萬輛次，同比分別上升１０８﹒５％、１６﹒８％、２８﹒７％、１４９﹒５％。
　
＊在華常住外國人恢復至２０１９年底的８５％＊
　
　　張寧介紹，２０２３年全國移民管理機構共為在華常住外國人簽發各類居留證件７１﹒１萬
人次，在華常住外國人已恢復至２０１９年底的８５％。相信隨著中國經濟社會持續恢復回升向
好，對外開放水平不斷擴大，國家移民管理局協同有關部門實施一系列促進中外人員往來的便利
措施，來華外國人數量將持續穩步提升。（ｒｙ）

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