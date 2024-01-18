《經濟通通訊社１８日專訊》美聯儲降息預期又再消褪，滬深股市昨日經歷狂風雷暴後，今

早接力低開，三大指數繼續創下近年新低，即使內媒放風滬深３００ＥＴＦ見維穩資金身影亦無

補於事。滬綜指低開０﹒３９％，報２８２２﹒６７點，一開市即再創２０２０年５月以來逾三

年半新低，深成指低開０﹒６１％，創業板指低開０﹒８％，所有行業板塊走低。

據內媒報道，滬深３００指數基金近兩個交易日大幅「吸金」，成交額遠高於以往日均水平

，顯然是在入市穩盤。報道引述專家意見指，如果有大量資金介入，市場短期有企穩的可能。

摩根大通行政總裁戴蒙在達沃斯論壇上表示，中國風險回報狀況已經發生巨大變化，提醒考

慮進入中國市場的投資者須「有一點擔心」。

人民銀行今日進行１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放７３０億元，本周

連續四個交易日放水共１３３４０億元。

另據英國《金融時報》引述美國財政部官員稱，美國財政部一個工作團隊將於周四（１８日

）在北京與中國財金官員會面，洽談經濟合作事宜，議題包括資本市場金融穩定、跨境訊息監管

、可持續金融、防洗黑錢、反恐等。（ｅｙ）

