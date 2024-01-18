《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場連續第二日出現急跌行情，滬綜指在開市不到一小時

，跌幅便擴大至１﹒２％，擊穿二千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，

Ａ股市場開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈深，盤中曾暴跌超過２﹒６％，低見２８２３﹒６６點，

繼續刷新逾三年半新低，但在午收前市況趨穩，半日跌１﹒５９％。報２７８８﹒６８點。

深市顯著低開，跌幅一度快速收窄，但隨滬指穿二千八而又再下跌，深成指半日跌

０﹒９１％，盤中刷新２０１９年６月以來新低；電池股盤中拉漲衝前，創業板指勉強收復盤中

失地，收升０﹒０２％。

中國股市連日大跌，加上外圍股市屢創新高，散戶今日上演逃難潮，半日成交達５１２４億

元人民幣，為近日以來較高水平，較上日（１７日）同時段成交暴增４４﹒５％，外資情緒穩定

，目前陸股通淨流出約５億元人民幣。

據內媒報道，滬深３００指數基金近兩個交易日大幅「吸金」，成交額遠高於以往日均水平

，顯然是在入市穩盤。報道引述專家意見指，如果有大量資金介入，市場短期有企穩的可能。

摩根大通行政總裁戴蒙此前在達沃斯論壇上表示，中國風險回報狀況已經發生巨大變化，提

醒考慮進入中國市場的投資者須「有一點擔心」。



＊房地產去年產值降，板塊走軟＊



截至午間收市有超過４６００隻個股掛綠，內媒放風國家隊入市亦無法改善券商板塊表現，

國泰君安（滬：６０１２１１）瀉３﹒４％，國投資本（滬：６０００６１）跌２﹒８％，長城

證券（深：００２９３９）跌２％，申萬宏源（深：０００１６６）跌１﹒７％，海通證券

（滬：６００８３７）跌１﹒４％，惟華鑫股份（滬：６００６２１）升３﹒３％。

國家統計局公布，房地產業去年全年生產總值同比下降１﹒３％，單計去年第四季，房地產

業生產總值同比下降２﹒７％，但較上季度增長３﹒８％。地產股下跌，大悅城

（深：００００３１）瀉２﹒９％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌１﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１％，萬科Ａ（深：０００００２）走低０﹒８％，金地集團

（滬：６００３８３）跌０﹒５％。（ｅｙ）

