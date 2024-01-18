《經濟通通訊社１８日專訊》外資午後顯著撤出Ａ股市場，滬綜指跌幅重新擴大至
２﹒４１％，報２７６５﹒２７點，滬深３００指數跌１﹒５９％，深成指挫１﹒９４％，創業
板指跌１﹒１８％。上海Ｂ股挫１﹒４％，深圳Ｂ股跌１﹒６４％％。
陸股通現淨流出超過３６億元人民幣。（ｅｙ）
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18/01/2024 13:49
《Ａ股行情》午後外資快速流出，滬綜指午後現挫２﹒４１％
《經濟通通訊社１８日專訊》外資午後顯著撤出Ａ股市場，滬綜指跌幅重新擴大至
２﹒４１％，報２７６５﹒２７點，滬深３００指數跌１﹒５９％，深成指挫１﹒９４％，創業
板指跌１﹒１８％。上海Ｂ股挫１﹒４％，深圳Ｂ股跌１﹒６４％％。
陸股通現淨流出超過３６億元人民幣。（ｅｙ）
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