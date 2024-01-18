《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場連日出現極端行情，滬綜指今早開市不到一小時，跌

幅便擴大至１﹒２％，擊穿二千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，市場

開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈深，盤中兩度暴跌超過２﹒５％，低見２７６０﹒９８點，再度刷

新逾三年半新低。

股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓桿

產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等板

塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升０﹒４３％，報２８４５﹒７８點

，全日振幅高達３﹒１２％。

深市表現更強，深成指倒抽升１％收市，創業板指跟飆１﹒９３％，均從近年低位回升。

股市進入瘋狂模式，先殺跌再拉抬，兩市成交被推高至８６４８億元（人民幣．下同），創

去年１２月２８日以來新高，按日大增３５﹒６％。

滬深３００指數基金連續第三交易日大幅「吸金」，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ今日成交強

勢，當前成交額１５０億元，創下史上單日成交額第二的紀錄。神秘資金大量買入滬深

３００ＥＴＦ，相信是市場上穩盤力量的來源。

網傳有投資者買入的一款中證５００指數雪球產品，因指數跌幅高於２５％合約保證金率，

導致２００萬元本金以及票息全部虧光，引發股民驚詫。疑似是產品發行方的廣發証券表示，正

在與業務部門核實中。預計明日下午有結果。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２７４﹒７３ ＋１﹒４１

上證綜合指數 ２８４５﹒７８ ＋０﹒４３ ４００７﹒１０

上證Ａ股指數 ２９８３﹒７２ ＋０﹒４３

深證成份指數 ８８４７﹒００ ＋１﹒００ ４６４０﹒８１

深圳創業板指數 １７３２﹒３６ ＋１﹒９３

上證Ｂ股指數 ２２５﹒４７ ＋０﹒４７ １﹒５６

深證Ｂ股指數 １０２１﹒００ －０﹒６８ １﹒０９

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