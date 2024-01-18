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AH股新聞

18/01/2024 15:03

《Ａ股行情》國家隊挽狂瀾，滬指極端行情曾穿二千八終升０﹒４％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場連日出現極端行情，滬綜指今早開市不到一小時，跌
幅便擴大至１﹒２％，擊穿二千八，是自２０２０年４月以來首次，在失守心理關口之後，市場
開始放量暴跌，滬綜指愈踩愈深，盤中兩度暴跌超過２﹒５％，低見２７６０﹒９８點，再度刷
新逾三年半新低。
　　股市連連暴跌引發資本市場恐慌，有明星私募基金觸及預警線，另傳有內地投資者投資槓桿
產品觸發爆倉血本無歸，國家隊終於坐不住，尾盤上演「奇跡一小時」，科網、白酒、金融等板
塊集體逆轉急漲，帶動滬綜指不但快速收復兩千八關，更倒升０﹒４３％，報２８４５﹒７８點
，全日振幅高達３﹒１２％。
　　深市表現更強，深成指倒抽升１％收市，創業板指跟飆１﹒９３％，均從近年低位回升。
　　股市進入瘋狂模式，先殺跌再拉抬，兩市成交被推高至８６４８億元（人民幣．下同），創
去年１２月２８日以來新高，按日大增３５﹒６％。
　　滬深３００指數基金連續第三交易日大幅「吸金」，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ今日成交強
勢，當前成交額１５０億元，創下史上單日成交額第二的紀錄。神秘資金大量買入滬深
３００ＥＴＦ，相信是市場上穩盤力量的來源。
　　網傳有投資者買入的一款中證５００指數雪球產品，因指數跌幅高於２５％合約保證金率，
導致２００萬元本金以及票息全部虧光，引發股民驚詫。疑似是產品發行方的廣發証券表示，正
在與業務部門核實中。預計明日下午有結果。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２７４﹒７３　＋１﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８４５﹒７８　＋０﹒４３　　　　４００７﹒１０　　
　　上證Ａ股指數　　２９８３﹒７２　＋０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８８４７﹒００　＋１﹒００　　　　４６４０﹒８１　　
　　深圳創業板指數　１７３２﹒３６　＋１﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２５﹒４７　　＋０﹒４７　　　　　１﹒５６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０２１﹒００　－０﹒６８　　　　　１﹒０９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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