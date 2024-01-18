《經濟通通訊社１８日專訊》中國資本市場遭遇狂風暴雨，但日股市場卻天天刷新高，連帶

著內地對標日經指數的ＥＴＦ亦備受吹捧，華夏基金今年第五度發布旗下華夏野村日經ＥＴＦ的

溢價風險提示公告，華夏野村日經ＥＴＦ在昨日及今日分別臨時停牌一小時。有市場人士擔心，

日經ＥＴＦ產品正在把國內市場上的資金吸走，讓Ａ股大盤更缺錢。

官媒《證券時報》頭版評論文章稱，在資金炒作下，一些公募基金旗下跨境ＥＴＦ的二級市

場交易價格，較佔有率參考淨值出現大幅溢價。文章警告跨境資產配置固然有利於分散投資風險

，但嚴重背離價值的炒作，並不利於資產的保值增值，投資者如果盲目投資跟風炒作，可能遭受

重大損失。

文章又指，外圍市場遠離本土，受地緣政治等多重因素影響，普通投資者對外圍市場的認知

會存在信息不對稱，中國本土基金公司對海外市場熟悉度也不如國內市場，布局跨境ＥＴＦ對投

研能力同樣是挑戰。文章奉勸投資者應遠離熱門品種的炒作，回歸投資的價值本源，聚焦底層資

產基本面，根據自身風險偏好合理進行大類資產配置。（ｅｙ）

